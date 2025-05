Izrael med Trumpovo turnejo po Bližnjem vzhodu za sklenitev dogovora o izpustitvi talcev

Izrael bo med prihajajočo turnejo ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Bližnjem vzhodu in pred načrtovano razširitvijo ofenzive v Gazi dopustil možnost za sklenitev dogovora o izpustitvi talcev, je danes dejal izraelski uradnik. Izraelski premier Benjamin Netanjahu pa je načrtovano ofenzivo v Gazi označil za intenzivno vojaško operacijo.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



17.45 Izrael pred širitvijo ofenzive v Gazi za dogovor o izpustitvi talcev

17.45 Izrael pred širitvijo ofenzive v Gazi za dogovor o izpustitvi talcev

"Razporeditev sil (...) bo omogočila, da se do konca obiska ameriškega predsednika v regiji ponudi priložnost za sklenitev dogovora o talcih," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal izraelski uradnik. Trump bo predvidoma med 13. in 15. majem obiskal Savdsko Arabijo, Katar in Združene arabske emirate.

Netanjahu je medtem danes načrtovano izraelsko ofenzivo v Gazi označil za intenzivno vojaško operacijo, katere cilj bo poraziti palestinsko islamistično gibanje Hamas. "Prebivalstvo bo premaknjeno za njihovo zaščito," je še dejal v posnetku na omrežju X.

Prav tako je poudaril, da vojska ne bo vstopila v Gazo, izvedla napadov in se nato umaknila. "Namen je ravno obraten," je dodal. Pri tem ni pojasnil, koliko ozemlja enklave namerava vojska zasesti, poroča tiskovna agencija Reuters.

Izraelski varnostni kabinet je po poročanju lokalnih medijev potrdil načrte za širitev in krepitev ofenzive na območju Gaze, kar naj bi vključevalo tudi osvajanje palestinske enklave. Vojska pa je že začela razpošiljati pozive za vpoklic več tisoč rezervistom.

"Načrt bo med drugim vključeval osvojitev območja Gaze in zadrževanje ozemlja, pri čemer se bo prebivalstvo Gaze zaradi varnosti premestilo na jug," je pojasnil drugi neimenovani izraelski uradnik. Dodal je še, da je kabinet z veliko večino odobril tudi možnost razdeljevanja humanitarne pomoči v Gazi, "če bo to potrebno in da se prepreči Hamasu, da bi prevzel nadzor nad zalogami".

Izrael namreč kljub mednarodnim pozivom na čelu z ZN že več kot dva meseca blokira dobavo humanitarne pomoči v Gazo.