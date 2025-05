Humanitarna ladja s pomočjo za Gazo je bila ponoči v mednarodnih vodah pri Malti tarča izraelskih dronov, so sporočili aktivisti iz organizacije Freedom Flotilla Coalition (FFC). Plovilo se potaplja, na kraj incidenta so namenjeni reševalci. Izrael navedb aktivistov ni komentiral.

Po navedbah organizacije FCC, ki si prizadeva za končanje izraelske blokade Gaze, je bila ladja nekaj po polnoči tarča dveh neposrednih napadov z droni.

FCC je za napad v mednarodnih vodah neposredno obtožila Izrael, ki prepoveduje vsako dobavo pomoči v razdejano palestinsko enklavo.

Plovilo se je po napadu začelo potapljati, v času izjave organizacije pa sta bili na kraj incidenta namenjeni dve reševalni ladji s Cipra in iz Italije. Kot kaže, v napadu ni bilo žrtev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izrael ni komentiral navedb aktivistov. Izraelske sile so sicer v preteklosti že izvedle podoben napad, ko so njihove specialne enote leta 2010 južno od Turčije zasedle humanitarne ladje, namenjene za Gazo, in pri tem ubile deset ljudi.