Indija in Pakistan z medsebojnimi obtožbami o kršitvi premirja

Indija in Pakistan sta se danes medsebojno obtožili kršenja prekinitve ognja, ki sta ga državi sklenili v soboto. Indijsko zunanje ministrstvo je sporočilo, da so se odzvali na večkratno kršitev s strani Pakistana, medtem ko v Islamabadu trdijo, da so zavezani prekinitvi ognja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.