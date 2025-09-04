Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

tožba nezakonito delovanje antisemitizem sodišče raziskave sredstva univerza Donald Trump ZDA

Četrtek, 4. 9. 2025, 8.29

1 ura, 9 minut

Sodnica Trumpov odvzem sredstev univerzi Harvard označila za nezakonitega

Donald Trump | Trumpova vlada je skušala od Harvarda izsiliti 500 milijonov dolarjev plačila za povrnitev zvezne pomoči, kar je univerza zavrnila in vztrajala pri tožbi. | Foto Guliverimage

Trumpova vlada je skušala od Harvarda izsiliti 500 milijonov dolarjev plačila za povrnitev zvezne pomoči, kar je univerza zavrnila in vztrajala pri tožbi.

Foto: Guliverimage

Ameriška zvezna sodnica je v sredo razsodila, da je vlada predsednika Donalda Trumpa ravnala nezakonito, ko je univerzi Harvard odvzela dve milijardi dolarjev (1,7 milijarde evrov) zvezne pomoči za raziskave. Sodnica je med drugim zavrnila argument vlade, da univerza dovoljuje antisemitizem, poročajo ameriški mediji.

Pregled dokumentov onemogoča druge sklepe kot tega, da je vlada antisemitizem izkoristila kot dimno zaveso za ideološko motiviran napad na najboljše univerze v državi, je zapisala sodnica Allison Burroughs. "Dejanja vlade so ogrozila desetletja raziskav in blaginjo vseh, ki bi lahko imeli koristi od teh raziskav, ter kažejo na kršenje zakonsko in ustavno zagotovljenih pravic", je še dodala.

Trumpova vlada je univerzi odvzela sredstva z izgovorom, da Harvard dovoljuje antisemitizem na kampusu, in drugimi argumenti, ki jih je sodnica zavrnila. Trump je že julija pričakoval podobno razsodbo in je vnaprej napovedal pritožbo. 

Sodnica Burroughs je v svoji odločitvi izpostavila raziskovalne projekte, ki jih ravnanje Trumpove vlade ogroža.

Nobene povezave med projekti in domnevnim antisemitizmom

Med njimi je navedla prizadevanja za oblikovanje prediktivnega modela, ki bi pomagal zdravnikom v urgentni ambulanti na ministrstvu za veterane pri odločanju o morebitni hospitalizaciji samomorilsko nagnjenih veteranov, raziskave o Lou Gehrigovi bolezni, razvoj čipa za merjenje izpostavljenosti astronavtov vesoljske agencije Nasa sevanju na prihajajoči ekspediciji na Luno in podporo vladnemu programu o nastajajočih bioloških grožnjah.

Sodnica med temi projekti in domnevnim antisemitizmom ni našla nobene povezave, kritizirala je Trumpove napade na univerzo v družbenih medijih, zamrznila njegov odlok o zamrznitvi dveh milijard dolarjev zveznih sredstev in vladi še prepovedala podobne ukrepe v prihodnje.

Trumpova vlada želi univerzi tudi onemogočiti vpis tujih študentov, kar je sodnica v ločeni tožbi prav tako zavrnila.

Vlada sicer podobno ravna tudi z drugimi univerzami, med katerimi so nekatere že sprejele poravnavo. Univerza Columbia je na primer privolila v plačilo 200 milijonov dolarjev (171 milijonov evrov), Univerza Brown pa 50 milijonov dolarjev (42 milijonov evrov). Bela hiša se še vedno pogaja z univerzama Cornell in Northwestern University, od Univerze Kalifornija Los Angeles pa zahteva kar milijardo dolarjev.

tožba nezakonito delovanje antisemitizem sodišče raziskave sredstva univerza Donald Trump ZDA
