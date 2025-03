Trump je v torek na svojem družbenem mediju Truth Social napovedal, da bodo brez sredstev ostale tudi šole, ki bodo dovolile "nezakonite" proteste. S sankcijami je zagrozil še domačim in tujim aktivističnim študentom.

Univerza se je na odvzem sredstev odzvala z zagotovilom, da bo sodelovala z zvezno vlado za vrnitev financiranja. Obenem je zagotovila, da antisemitizem, ki so ga predvsem republikanci očitali protestnikom, jemlje zelo resno in je zavezana, da se bori proti temu.

Glede na sporočilo pristojne vladne agencije gre le za uvodni ukrep proti znameniti newyorški univerzi, saj nameravajo ukiniti še več pogodb, ki bi univerzi priskrbele pet milijard dolarjev iz zveznega proračuna.

Ameriške univerze je lani zajel val protestov zaradi izraelske agresije v Gazi in ameriške podpore dejanjem Izraela. Kongresni republikanci so ob tem vodili javna zaslišanja in zahtevali odstope vodilnih uslužbencev univerz z očitki o neustreznem boju proti antisemitizmu, ki naj bi se pojavljal na omenjenih protestih in zasedbah šol.

Protesti zaradi ukinjanja financiranja znanosti

V okoli 30 ameriških mestih so medtem v petek potekali protesti znanstvenikov, raziskovalcev, zdravnikov, bolnikov in drugih, ki so izražali nasprotovanje ukinjanju sredstev za znanost in raziskave. V prestolnici Washington se je v znak kljubovanja odločitvam vlade predsednika Donalda Trumpa zbralo več tisoč ljudi.

Na travniku National Mall so protestniki pod geslom Postavimo se za znanost zahtevali, naj vlada nemudoma obnovi financiranje znanosti in preneha z odpuščanji. Ukrepi Trumpove vlade ogrožajo raziskave pomembnih zdravil in cepiv, so opozarjali protestniki in trdili, da znanost ni zarota liberalnih politikov, kot je to razbrati iz izjav in odločitev republikanskih oblasti.

Odpuščanja in prekinitve financiranja, ki jih spodbuja urad za vladno učinkovitost pod vodstvom milijarderja Elona Muska, so zajela celotno vlado in med drugim tudi nacionalni inštitut za zdravje, ki skrbi za financiranje razvoja cepiv. "Vsi v ZDA bi morali biti jezni zaradi tega, kar se dogaja," je množici v Washingtonu povedal demokratski senator Chris Van Hollen, protestniki pa so mahali z napisi "Odstranite Elona iz ameriške DNK" in "Edini dokaz proti evoluciji je Trump", poroča televizija NBC.