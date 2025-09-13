Besni minister za obrambo ZDA gre na lov

Ameriški minister za obrambo Pete Hegseth je svojemu osebju naročil, naj najdejo vse pripadnike ameriških oboroženih sil oziroma zaposlene na ameriškem obrambnem ministrstvu, ki so se na družbenih omrežjih norčevali iz sredinega umora političnega aktivista Charlieja Kirka ali ga celo odobravali. Po poročanju ameriških medijev je bilo zaradi tovrstnih objav že odpuščenih oziroma kako drugače kaznovanih več oseb.

"Vsem, ki objavljajo takšne komentarje, sledimo zelo od blizu in ukrepali bomo ustrezno. To je popolnoma nesprejemljivo," je na družbenem omrežju X zapisal ameriški minister za obrambo Pete Hegseth.

We are tracking all these very closely — and will address, immediately. Completely unacceptable. https://t.co/9weALT5Pb7 — Pete Hegseth (@PeteHegseth) September 11, 2025

Objavo Hegsetha so mnogi podporniki umorjenega konservativnega političnega aktivista Charlieja Kirka, ki je v sredo umrl po tem, ko ga je 22-letni glavni osumljenec za dejanje Tyler Robinson ustrelil v vrat, razumeli kot poziv k lovu na vse uporabnike družbenih omrežji, predvsem X oziroma nekdanjega Twitterja, ki so o Kirku od srede zapisali karkoli negativnega.

Identificirali so že več deset vojakov in zaposlenih na ministrstvu

Na tak način so po poročanju televizije NBC identificirali več deset pripadnikov ameriških oboroženih sil in zaposlenih na ameriškem ministrstvu za obrambo, ki so na platformi X po umoru omenjali Charlieja Kirka.

Dogodek na univerzi v Utahu, kjer je bil v sredo umorjen Charlie Kirk. Foto: Reuters

Nekateri so zgolj zapisali, da jim je zanj čisto vseeno, drugi pa so bili z zapisi v slogu "Dobil je, kar je iskal," precej bolj ostri.

"Česa takega še nismo slišali"

Ukrepanje proti vojakom, ki na takšne načine izražajo mnenje o civilistih, ki niso na nikakršen način povezani z vojsko ZDA – torej o Charlieju Kirku –, je izredno redko, je za televizijo NBC dejal eden od ameriških vojaških oficirjev.

Vojaki po njegovih besedah vedo, da ne smejo kritizirati svojih nadrejenih ali vrhovnega poveljnika vojske ZDA, nikoli pa jim ni nihče ukazal, da ne smejo biti kritični do civilistov, kot je bil Charlie Kirk.

Se svoboda govora konča pri naslajanju nad smrtjo sodržavljana?

Poteza ameriška obrambnega ministra, ki je ukazal lov na "revolucionarje v vojski", kot so jih označili privrženci Kirka na družbenem omrežju X, je sprožila tako val odobravanja kot kritik.

Podporniki so mnenja, da bi morale posameznike, ki se naslajajo nad smrtjo sodržavljana, doleteti resne posledice. Kritiki Hegsetha privržence Charlieja Kirka medtem obtožujejo dvoličnosti, saj da ljudem s to potezo kršijo s prvim amandmajem ustave ZDA zagotovljeno pravico do svobode govora, ki jo ameriški konservativci sicer praviloma goreče zagovarjajo.