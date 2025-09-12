Objavili so videoposnetek osumljenca, ko beži s kraja dogodka

Utaške oblasti so objavile nov videoposnetek osumljenca, kjer ga je mogoče videti, kako teče čez streho stavbe, iz katere je bil izstreljen smrtonosni strel, in beži s kraja dogodka. Osumljenec za umor Charlieja Kirka, konservativnega aktivista in Trumpovega podpornika, naj bi nosil sončna očala, čevlje converse ter črno majico z ameriško zastavo in orlom, poroča BBC.

Strelec je bil verjetno lovec, je za BBC povedal nekdanji agent FBI Dennis Franks.

Za strel, izvedbo in tako natančen zadetek tarče je potrebne veliko samozavesti, njegove besede navaja BBC. Pojasnil naj bi še, da razdalja, s katere je meril, za izkušenega strelca ne bi bila izziv. Nagiba se tudi k prepričanju, da je strelec deloval sam in ne kot del organizirane skupine.

Organi pregona so doslej prejeli več kot sedem tisoč namigov glede storilca atentata, je dejal guverner Utaha Spencer Cox, največ, kar jih je FBI prejel vse od bombnega napada na bostonskem maratonu leta 2013. Cox je tudi opozoril, da na spletu kroži ogromna količina dezinformacij, in ljudi pozval, naj jih ne delijo. Dodal je, da pri njihovem širjenju sodelujejo ruski in kitajski boti ter da policija obdeluje veliko število forenzičnih dokazov, oblasti pa zbirajo dokaze, potrebne za izvršitev smrtne kazni.

Trump poziva k mirnemu odzivu

Predsednik ZDA Donald Trump je v četrtek pozval svoje podpornike, naj se mirno odzovejo na umor Kirka. Zvezna policija FBI je razpisala sto tisoč dolarjev (85.200 evrov) nagrade za informacije o strelcu in objavila fotografije varnostnih kamer osumljenca. Skupaj z guvernerjem Coxom je prosila javnost za sodelovanje.

Trump, ki je po umoru 31-letnega aktivista na kampusu univerze Utah Valley jezno obljubil oster odziv proti "radikalni levici", je dejal, da je bil Kirk zagovornik nenasilja. "Rad bi videl, da se ljudje tako odzovejo," naj bi dejal.