V strelskem napadu med govorom na univerzi v Utahu so v sredo ubili 31-letnega desničarskega spletnega vplivneža in aktivista Charlija Kirka, znanega tudi kot podpornika predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki je potrdil njegovo smrt. Z zgroženostjo se je na incident odzvalo že več vidnih politikov v ZDA, tako iz vrst republikancev kot demokratov. Trump je Kirka označil za "mučenika za resnico". Napadel je radikalno levico in namignil, da je k smrti konservativnega aktivista prispevala njena retorika. Policija je strelca v sredo zvečer še iskala.

"Radikalna levica že leta primerja čudovite Američane, kot je Charlie, z nacisti in najhujšimi množičnimi morilci in kriminalci," je Trump dejal v videoposnetku, objavljenem na njegovem družbenem omrežju Truth Social.

V črno oblečeni neznanec je Kirka ustrelil s strehe ene od zgradb kampusa univerze Utah Valley z razdalje okrog 200 metrov, kjer je imel Kirk dogodek na prostem pred 3000 ljudmi, so sporočile oblasti.

"Veliki, celo legendarni Charlie Kirk je mrtev. Nihče ni bolje razumel mladine v ZDA. Vsi so ga ljubili in občudovali, še zlasti jaz, in zdaj ga ni več med nami," je Trump zapisal v objavi na svojem družbenem omrežju Truth Social, pri čemer je Kirkovi družini izrekel sožalje.

Kirk je bil tarča strelskega napada med govorom na univerzi Utah Valley blizu mesta Provo v zvezni državi Utah na zahodu ZDA.

Prijeli dva osumljenca, oba izpustili

Direktor zvezne policije FBI Kash Patel je kmalu po umoru na družbenih omrežjih sporočil, da so storilca ujeli, kasneje pa to izjavo umaknil in objavil, da so osebo po zaslišanju izpustili. Aretirali so še enega osumljenca, a ga prav tako izpustili po zaslišanju, poroča televizija MSNBC.

Okrog 1000 študentov univerze Utah Valley se je podpisalo pod peticijo vodstvu, naj Kirkov nastop zaradi njegove provokativnosti odpove, vendar pa je univerza odgovorila, da gre za vprašanje pravice do govora in konstruktivni dialog, poroča televizija ABC.

Videoposnetek s kraja dogodka je prikazoval 31-letnega Kirka, ki je govoril pod šotorom pred veliko množico, ko je odjeknil zvok enega samega strela. Kirk se je nato zgrudil na stol, preden se je kamera hitro premaknila, med publiko pa je zavladala panika. Ustrelili naj bi ga v vrat, kar je bilo zanj usodno.

Univerza je sporočila še, da je strel prišel iz bližnje stavbe, nekaj manj kot 200 metrov od odra, na katerem je stal Kirk. Foto: Reuters

Zavzemal se je za podporo mlajših volivcev

Charlie Kirk je kot spletni vplivnež in aktivist v zadnjih letih močno vplival na ameriško politiko, saj je izdatno prispeval k Trumpovi podpori med mlajšimi volivci. Podpora mladih je bila eden ključnih dejavnikov za njegovo zmago na predsedniških volitvah novembra lani in posledično vrnitev na oblast, navaja AFP.

Svoje številčno občinstvo na omrežju Instagram in platformi YouTube je Kirk med drugim izkoriščal za promoviranje vere, protipriseljenske politike in konservativnih stališč. Znan je bil tudi po svojih številnih nagovorih na univerzah, kjer se je besedno spopadal s kritiki, večinoma liberalnimi študenti.

Njegovo prisotnost na univerzah so številni na desni strani političnega spektra videli kot dobrodošel kontrast razširjenim liberalnim pogledom na ameriških kampusih, vendar so njegovi kontroverzni nastopi na spletu pogosto sprožili tudi ostre kritike in nasprotovanje.

Charlie Kirk Foto: Reuters

Novica o napadu na Kirka in njegovi smrti je sicer pretresla ameriško javnost. Med politiki z obeh strani političnega spektra se vrstijo izrazi podpore in sožalja - med drugim je Kirka v objavah na družbenih omrežjih podprl podpredsednik JD Vance, pa tudi kalifornijski guverner Gavin Newsom, ki je bil sicer pogosta tarča Kirkovih sledilcev. "V ZDA moramo zavrniti politično nasilje v VSAKI obliki," je zapisal Newsom.

Nekdanja predsednica predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi in nekdanja podpredsednica ZDA Kamala Harris sta sporočili, da za politično nasilje v Ameriki ni prostora.

"Člani drugih političnih strank niso naši sovražniki, ampak sodržavljani," je na omrežju X objavil nekdanji predsednik George Bush mlajši, nekdanji predsednik Bill Clinton pa je objavil, da ga je umor razžalostil in razjezil, vendar upa, da bodo vsi pogledali sami vase in okrepili prizadevanja za mirne razprave.

"Želim jasno povedati, da gre za politični umor. Vsi v tej državi moramo razmisliti, kje smo in kje želimo biti, ter se vprašati, ali je to tisto, kar nam je prineslo 250 let," je novinarjem povedal republikanski guverner Utaha Spencer Cox.

Izraze sožalja je zasenčila epizoda v predstavniškem domu kongresa, kjer je predsednik predstavniškega doma Mike Johnson zaradi umora zaprosil za minuto molka. Takoj za tem so republikanci zahtevali skupno molitev, demokrati so se glasno uprli, republikanka Ana Paulina Luna s Floride pa jim je zakričala, da so krivi za umor, poroča Washington Examiner.

Demokrati za zakone proti orožju

Demokrati so republikance pozivali, naj sprejmejo zakone proti orožju, ki je v državah, kot je Utah, široko dostopno. Izpostavljali so nov primer strelskega napada na ameriški šoli, do katerega je prišlo skoraj hkrati z atentatom na Kirka.

V streljanju na srednji šoli Evergreen nedaleč od Denverja, je bilo ranjenih več oseb, najmanj tri pa so v kritičnem stanju, poročajo ameriški mediji.

Po podatkih organizacije Gun Violence Archive je bilo v ZDA letos najmanj 300 množičnih strelskih napadov.