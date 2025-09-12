Svarilo iz ZDA: Odložite telefone. Rusija in Kitajska sta na delu. Hočejo nasilje.

Po sredini smrti slavnega ameriškega konservativnega političnega aktivista Charlieja Kirka, ki ga je za zdaj še neznani storilec umoril s strelom v vrat, se predvsem na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju, pojavljajo številni pozivi njegovih privržencev in podpornikov k nasilnemu maščevanju ameriškim demokratom in celo pozivi k začetku državljanske vojne v ZDA. Guverner ameriške zvezne države Utah Spencer J. Cox je opozoril, da se v javno razpravo po ugotovitvah preiskovalcev vmešavajo lažni profili, ki izvirajo iz Rusije in Kitajske, njihov edini namen pa je hujskanje k stopnjevanju nasilja.

Prelaganje odgovornosti in redki pozivi k umirjanju strasti

Umor Charlieja Kirka je na družbenem omrežju X od srede zvečer po našem času daleč najbolj vroča tema.

Iz videoposnetka varnostne kamere zajete fotografije osumljenca, ki ga v povezavi z umorom Charlieja Kirka trenutno išče FBI. Foto: Reuters

Sodelujoči v razpravi so se v grobem razdelili v tri tabore: podpornike Charlieja Kirka, ki so krivdo za dogodek naprtili ameriški demokratski stranki in vsem, ki jo podpirajo, kritike Kirkovih stališč, ki za njegovo smrt krivijo predvsem ustavno pravico do nošnje orožja v ZDA, ki jo je zavzeto zagovarjal tudi Kirk sam, ter pripadnike obeh političnih polov, ki pozivajo k strpnosti in umiritvi strasti, a so v izraziti manjšini oziroma njihove objave praviloma niso tako izpostavljene.

Žalujoča podpornica Charlieja Kirka na zborovanju v spomin na političnega aktivista pred bolnišnico Orem Timpanogos v Utahu Foto: Reuters

Eni grozijo z maščevanjem in vojno, drugi se norčujejo

Najbolj radikalni podporniki Charlieja Kirka in njegovih stališč so takoj po novici, da je bil ustreljen, začeli groziti tudi z nasilnim maščevanjem ameriškim demokratom, katerih retorika naj bi vodila do tega dogodka, in razglašali, da je bil umor Kirka pravzaprav napoved državljanske vojne.

Na drugi strani so se nekateri uporabniki, ki se niso strinjali s Kirkom, norčevali iz brutalnega umora, ki ga je zaradi hitrega kroženja videoposnetka videl tako rekoč ves svet, oziroma razglašali, da je dobil, kar je iskal.

Ameriški predsednik Donald Trump je v prvem odzivu na smrt Charlieja Kirka (desno) krivdo za dogodek pripisal "radikalni levici". Kasneje je retoriko nekoliko omilil in dejal, da bi rad videl, da se ljudje odzovejo "nenasilno, ker je bil tudi Charlie Kirk zagovornik nenasilja". Foto: Reuters

Guverner Utaha: Naši sovražniki hočejo, da se nasilje stopnjuje

Strasti je med četrtkovo pozno tiskovno konferenco, na kateri so javnost seznanili z dosedanjimi izsledki preiskave, poskusil umoriti Spencer J. Cox, guverner zvezne države Utah, kjer je bil v sredo umorjen Charlie Kirk.

Opozoril je, da se je na družbenih omrežjih takoj po dogodku pojavila neznanska količina dezinformacij, ekipa preiskovalcev Utaha pod njegovim vodstvom pa je ugotovila tudi, da "sovražniki Združenih držav Amerike hočejo nasilje".

Kot je dejal Cox, so na sledi botom (avtomatiziranim računalniškim programom, ki upravljajo profile na družbenih omrežjih) iz Rusije in Kitajske, pa tudi drugih držav sveta, ki si prizadevajo, da bi v javno razpravo o umoru Charlieja Kirka vnesli čim več dezinformacij in spodbujali k nasilju.

Guverner Utaha Spencer J. Cox je v svojem nagovoru državljanom in državljankam dejal, naj za trenutek odložijo pametne telefone in se odklopijo z družbenih omrežij, saj bi to verjetno želel tudi Charlie Kirk. Na tiskovni konferenci se mu je pridružil tudi direktor FBI Kash Patel (desno), ki pa ni odgovarjal na vprašanja novinarjev, prav tako ni razkril nobenih podrobnosti o preiskavi Kirkovega umora. Foto: Reuters

"Pozivam vas, da ignorirate najbolj radikalne zapise, da zaprete družbena omrežja, odložite pametne telefone in več časa preživite s svojimi družinami," je državljane in državljanke ZDA pozval guverner Utaha. Dodal je, da država najbolj od vsega trenutno potrebuje čas za okrevanje po dogodku, in zagotovil, da bodo ujeli Kirkovega morilca.

Bela hiša je po smrti Charlieja Kirka ameriško zastavo v čast umrlemu političnemu aktivistu spustila na pol droga. Foto: Reuters