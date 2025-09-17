Trumpova prijatelja v tišini

Donald Trump z udarcem proti ruski nafti spravlja Viktorja Orbána in Roberta Fica v politično zadrego. Ameriški predsednik napoveduje ostrejše sankcije proti Moskvi, če bodo vse članice Nata prenehale uvažati rusko nafto. Iz Madžarske in Slovaške, kjer sta Orbán in Fico znana podpornika tako Trumpa kot Vladimirja Putina, pa tokrat prihaja le pomenljiv molk.

Poziv Donalda Trumpa, naj vse države Nata prenehajo kupovati rusko nafto, naj bi bil mišljen kot ključni element za zaostritev sankcij proti Rusiji. Kljub temu iz Budimpešte in Bratislave ni bilo glasu ogorčenja, kot smo ga vajeni, kadar Bruselj spodbuja k zmanjšanju odvisnosti od ruske energije. Čeprav je madžarski zunanji minister Péter Szijjártó nadaljeval kritike EU, ni izrazil nesoglasja s Trumpovo izjavo.

Zakaj sta Madžarska in Slovaška še vedno odvisni od ruske nafte?

Madžarska in Slovaška sta med redkimi članicami EU in Nata, ki še vedno v velikem deležu uvažata surovo nafto iz Rusije. Medtem ko je delež ruske nafte v EU od začetka napada na Ukrajino padel z okoli 45 odstotkov na samo tri odstotke, Slovaška še vedno skoraj v celoti zaupa ruskemu naftnemu uvozu. Madžarska je svoje odstotke od leta 2021 celo povečala, pišejo pri Frankfurter Allgemeine.

Poleg geografskih razlogov državi navajata še tehnične razloge – bližina, infrastruktura, višji stroški transporta in preoblikovanja, če bi se preusmerili na druge vire.

Če je mogoče v Češki, zakaj ne v Budimpešti in Bratislavi?

Češka je pokazala, da se je mogoče osvoboditi od ruske odvisnosti, čeprav ob višjih stroških. Predstavnik naftnega podjetja MOL je izračunal, da bi rafinerije na Madžarskem in Slovaškem lahko dosegle okoli 80 odstotkov zmogljivosti, če bi se oskrbovale z nafto prek naftovoda Adria iz Hrvaške, pišejo v nemškem časniku.

Donald Trump in Viktor Orban Foto: Guliverimage

Toda prav te višje stroške je Orban uporabil za politično stališče. Madžarsko je predstavljal kot zadnje zavetišče ekonomske razumnosti, ki ne želi tvegati domače industrije in družbe v imenu ideološke uporabe sankcij.

Trumpovo pogojevanje sankcij proti Rusiji s tem, da vse države Nata nehajo uvažati rusko nafto, Orbanu in Ficu daje možnost zaviranja. Če namreč obstaja zgolj ena članica, ki se s predlogom ne strinja, se sankcija ne izvede.

Poleg tega je Trumpov energetski minister Chris Wright med obiskom v Bruslju izrecno pozval članice EU, da v celoti opustijo ruske energetske vire, kar pomeni, da pritisk iz Washingtona vseeno narašča, ne glede na to, da sta Orban in Fico Trumpova podpornika.