Andrej Šifrer: Duhovnost me spremlja že celo življenje #Spotkast

Eva Cimbola je v Spotkastu gostila glasbenika, kantavtorja in po novem tudi pisatelja, Andreja Šifrerja, ki pri svoji 72 letih uživa življenje s svojo Mirjam, otroki in s šestimi vnuki. Ob njegovi 70-letnici smo si lahko ogledali odličen dokumentarni film in razstavo "Nič proti večnosti", ki je gostovala po Sloveniji, ob deseti ponovitvi celo v Londonu. Se pa je pred časom preizkusil še v vlogi pisatelja in tako je nastala rock glasbena kriminalka z naslovom Volkovi.

V sproščenem pogovoru se je pevec na duhovit način spominjal svojega otroštva in mame Pavle, ki je bila njegova največja oboževalka. Verjela je v Andreja in tudi rada je bila v središču pozornosti, medtem ko se je oče raje zadrževal v kakšnem skritem kotu stran od ljudi.

Evi je zaupal, da so se časi popolnoma spremenili. "Danes moški del bistveno pripomore k vzgoji in opravilom. Pri nas tega ni bilo. Zdaj celo fantje kuhajo in pomagajo v kuhinji. Pri nas, če sem se jaz želel v kaj vtaknit, je moja žena Mari takrat rekla, da ima občutek, da nekaj ne dela prav, kot da se želim vtikati."

Avtor "ponarodelega" Martinovega lulčka je še vedno v izvrstni formi. Foto: Jan Lukanović

Glede na to, da v svoji knjigi Volkovi opisuje dogajanje glasbene skupine, kjer ima glavni junak Aleks med drugim tudi težave z egom, je Evo zanimalo, ali jih je imel tudi sam kdaj v preteklosti. "Meni so se že dogajale stvari, ko bi lahko sprožil sebe v zelo neprijetno situacijo, ker se mi je delala krivica. In sem hotel celo narediti nekaj kar bi zagotovo obžaloval, vendar moj tihi notranji glas je spregovoril in rekel, Andrej, to nisi ti. To nisi ti, konec."

Tudi sicer ne skriva dejstva, da ga duhovnost spremlja že celo življenje. Duhovnost, ki ni nujno povezana z religijo, temveč z dejstvom, da ni naključij in da obstaja nekaj več, več od nas. "Premalo vemo o tem, da bi lahko bili prav pametni," je bil iskren in nam zaupal zgodbo iz Tibeta. Kako je dobil inspiracijo za pesem Ptica z nebes, ki je pesem za njegovo najmlajšo hčerko Koro. Študira in dela v Londonu in ob tem se je Andrej spomnil prigode, ko mu je pred časom zaupala ime svojega fanta. Ponosen je na svoje tri otroke, njihove partnerje in sedaj tudi že vnuke. Zaveda se, da so stari starši za razvajanje in ne toliko za vzgojo in pri tem neizmerno uživa.

Andrej Šifrer z novo Siolovo voditeljico Spotkastov Evo Cimbola. Foto: Jan Lukanović

Seveda pa je Andrej Šifrer, tudi tokrat dokazal, da ima še vedno ogromen smisel za humor in tudi na svojih glasbenih nastopih se še vedno rad pošali. Kako nas je nasmejal ob koncu pogovora, pa lahko preverite v posnetku Spotkasta.

