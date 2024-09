V Poletnem gledališču Studenec je v petek sledila še druga ponovitev Steklasike. Koncert Uroša in Tjaše z razširjeno zasedbo, glasbenimi gosti in posebnimi efekti ni postregel le z vrhunskim glasbenim doživetjem, temveč tudi z novico o novem družinskem članu. "Dojenčka bomo imeli," sta na odru razkrila zakonca Steklasa. Posnetek razkritja si oglejte zgoraj.

Uroš in Tjaša Hrovat Steklasa sta prvi koncert Steklasike februarja v Cankarjevem domu razprodala v zgolj 36 urah. Ker je ogromno oboževalcev takrat ostalo brez karte, sta napovedala ponovitev koncerta v Poletnem gledališču Studenec, ki je bil prav tako razprodan v samo 11 urah. Logična poteza je zato bila razpis dodatnega datuma. Poletno gledališče Studenec je tako kar dva večera zapored pokalo po šivih, občinstvo pa je skupaj z Urošem in Tjašo njune pesmi pelo v en glas.

"Danes na odru nisva dva, ampak smo trije!"

Kljub stoječim ovacijam, razširjeni glasbeni zasedbi, gostom, pirotehniki bo vrhunec včerajšnjega večera brez dvoma ostala novica o nosečnosti, ki sta jo Uroš in Tjaša ekskluzivno zaupala obiskovalcem koncerta. Pred skladbo Ko zaspiš, ki je namenjena njuni hčerki Lori, je Tjaša dejala: "Midva sva si prav ta koncert, prav naslednjo pesem in prav vas, drago občinstvo, izbrala, da z vami premierno deliva to veselo novico. Danes na odru nisva dva, ampak smo trije! Dojenčka bomo imeli!"

Sledil je bučen aplavz in pri marsikom tudi solze sreče. "Po rojstvu se bova za nekaj časa poslovila od koncertnih odrov, zato konec leta začenjava s prav posebno babyshower turnejo. S koncerti bova začela decembra in z njimi končala na valentinovo. Z najinim bandom prihajava v Gorenjo vas, Kostanjevico na Krki, Žalec, Maribor, Mursko Soboto, Slovenj Gradec, Bled in Portorož. To bo še zadnja priložnost, da naju slišite v živo, saj se bomo potem za nekaj časa umaknili in se posvetili drug drugemu. Želiva, da se na prihod novega člana pripravimo v miru in ne v kaosu," sta še dodala.

Turneja od začetka decembra do valentinovega

"Zdelo se nama je, da je lepa priložnost, da veselo novico o pričakovanju dojenčka z najino publiko ne deliva samo na družbenih omrežjih, ampak da se pri tem gledamo v oči, hkrati pa to podpremo še z dobro glasbo, saj je konec koncev to ogromen del naju," sta dejala po koncertu.

In dodala: "Sva pa to naredila v stilu in napovedala tudi poslovilno turnejo pred prihodom dojenčka, ki sva jo poimenovala (še) eno srce – Babyshower turneja. Eno srce je najin zadnji hit in tako lepo se je bilo pomenljivo poigrati z besedami, hkrati pa najine poslušalce, s katerimi imava res pristen in poseben stik, povabiti na babyshowerje, ki jih bova imela po celi Sloveniji, da se skupaj poveselimo pred prihodom dojenčka.

Poleg njunih pesmi bo program prihajajoče turneje malo bolj tematsko naravnan in te spremembe se res veselita. "Unikatni koncerti, ki jih bo mogoče doživeti le tokrat. Turneja bo trajala od začetka decembra, končala pa se bo na valentinovo," sta sklenila zakonca Steklasa.

