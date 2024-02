Spektakel pevskega para v razprodanem Cankarjevem domu #video

Pevski par Uroš in Tjaša sta v petek napolnila slovenski hram kulture, Cankarjev dom. Kot sta izpostavila že v intervjuju za Siol.net , sta dvorano razprodala zgolj v 36 urah, pri tem pa se je celo sesula spletna stran. "To je bil večer za spomine," sta povedala po spektaklu v Gallusovi dvorani. Edini prosti sedež v sicer razprodani dvorani je bil namenjen Tjašini pokojni mami. Nekaj utrinkov s koncerta si oglejte v zgornjem posnetku.

Petkov koncert v Cankarjevem domu ni bil samo koncert, ampak posebno glasbeno in čustveno doživetje. Zakonca Tjašo Hrovat Steklasa in Uroša Steklasa so na odru poleg njunega benda spremljali še orkester, mladinski pevski zbor, spremljevalni vokali in številni glasbeni gostje.

S solzami v očeh zapustila oder

Edini prosti sedež v sicer razprodani Gallusovi dvorani je bil namenjen Tjašini pokojni mami. Skupaj z Gašperjem Koncem je zapela Pesem za mami, ob kateri je jokala vsa dvorana. "V pesmi pojem, da je od nas šlo le njeno telo. In v to tudi verjamem, zato je danes na prvem balkonu edini prosti sedež v dvorani namenjen njej. Vem, da me gleda, in vem, kako zelo ponosna je name," je s solzami v očeh povedala Tjaša, ki je po tej pesmi za nekaj časa zapustila oder.

Bogati glasbeni aranžmaji so z razširjeno glasbeno zasedbo v dvorani poskrbeli za pravo glasbeno ekstazo. Tjaša se je z novo obleko na oder vrnila ob skladbi Pesem, ob kateri so se jima na odru pridružili tudi Kvatropirci. Njuno glasbeno pravljico pa so pomagali dokončati tudi člani skupine Game Over, ki so z njima zapeli Ob tebi in Naj vedo. Manjkala ni niti pesem Ko zaspiš, ki je posvečena njuni hčerki Lori.

Foto: Andraž Martinšek

Steklasika bo dobila nadaljevanje

"Cankarjev dom je bil brez dvoma najin največji projekt do zdaj. Priprave na ta koncert so trajale kar nekaj mesecev. Najprej so bile samo ideje, ki smo jih z ožjo ekipo razvijali, spreminjali, dodelovali. Potem so vse pesmi s prvega albuma dobile nove aranžmaje. Nato pa sva jih morala smiselno razvrstiti in razmisliti o gostih," sta po koncu povedala zakonca Steklasa in dodala: "Želela sva, da imava z gosti neko smiselno povezavo. S Kvatropirci imamo dolgo navezo, od samih začetkov in smo v prvi vrsti prijatelji. In prijatelje si želiš imeti ob strani na tak večer. S skupino Game Over pa nas povezuje pesem Ob tebi. Midva sva ji lani ponovno vdihnila življenje s priredbo in se nama je zdelo super, da bi jo izvedli vsi skupaj," sta poudarila.

Kot sta še povedala, si marsikdo ne predstavlja, koliko dela in truda je vloženega v en tak projekt. "Je bilo pa zanimivo, da pred tem koncertom ni bilo prisotne nobene treme, kar je bilo v bistvu precej novo in čudno za naju. Bila sva dobro pripravljena in hkrati obdana s profesionalci na vseh področjih in sva se dejansko lahko samo prepustila občutkom. Nekako sva upala na lep sprejem, ampak večminutnih stoječih ovacij na koncu pa res nisva pričakovala. S tem se je sklenil krog. Za to se živi. Za to se gara," sta povedala.

Sklenila sta: "Dajemo en drugemu. Midva glasbo, s katero se lahko ljudje poistovetijo, ljudje pa z obiski koncertov nama omogočajo živeti najine sanje. In kot sva povedala že večkrat, najine koncerte v celoto zaokroži najino občinstvo. Skozi leta smo postali kot ena velika glasbena družina in z gotovostjo lahko trdiva, da je najino občinstvo res najboljše občinstvo. Toliko ljubezni, iskrenih pogledov, bučnih aplavzov, kot jih midva dobiva od najinih poslušalcev ... Tega se ne da opisati z besedami in res sva iz srca hvaležna vsakemu posebej, ki naju na najini glasbeni poti podpira."

Ker je bil koncert hitro razprodan, sta se Uroš in Tjaša odločila, da bodo koncert ponovili. Ponovitev Steklasike bo 6. septembra v Poletnem gledališču Studenec.

