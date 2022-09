Ganljiva zgodba slovenske pevke, ki je izpolnila obljubo pokojni mami #foto

Pod fotografijo, ki jo je osemindvajsetletnica delila na svojem profilu na Instagramu, je zapisala: "Mami, vem, da te zdaj razganja od ponosa. Kar sem obljubila, sem danes dokončala!! Z devetko. Ker sem fa*** legenda in zmorem vse!"

Za zagovor oblekla mamino obleko

Kasneje pa je razkrila še, kaj je v ozadju te zgodbe. "Ne vem, ali veste, ampak moja mami je tri mesece, preden je umrla, magistrirala. Pač modelka. In takrat sva se pogovarjali in me je vprašala: 'Kaj pa je s tvojo diplomo? Boš to kdaj naredila?' In odgovorila sem, da bom, pa mi je rekla, ali obljubim. Rekla sem, da obljubim, in nisem imela vesti, da bi to obljubo prelomila, čeprav mi ta diploma v življenju ne bo prav prišla za to, kar si želim delati."

Dodala je še: "Ampak res se mi je zdelo škoda vreči stran ta štiri leta svojega življenja, ko sem delala fakulteto in imela že vse narejeno, samo še tisto diplomsko je bilo treba spraviti skupaj. Danes sem vesela, da sem jo. Ona pa tudi."

"Drugače pa je ta obleka, ki sem jo imela danes na zagovoru, njena. Takrat sem si jo spravila ravno s tem razlogom in si rekla, da če bom kdaj zagovarjala diplomsko, jo bom v tej obleki. Če bi imela ona kaj pri tem, potem bi mi vsekakor svetovala kakšne temnejše 'žabe' ali pa hlače spodaj, ker je obleka kar malo kratka, ampak sem si rekla, da malce pa more biti 'kontra'," je sklenila.

Tjaša je mamo Vilmo, ki se je dalj časa borila z rakom, izgubila marca 2020. Stara je bila 49 let. V spomin nanjo je Tjaša napisala pesem z naslovom Pesem za mami.

Ponosen je tudi njen mož Uroš

Čestitke za opravljeno diplomsko nalogo ji je z objavo fotografije izrazil tudi mož Uroš, ki je zapisal, da je ponosen do neba: "Moja žena je diplomirala. Življenje se ji odvija tako, da ji diploma ne bo ravno prišla prav, vendar je dokazala, da konča, česar se loti. Hkrati pa držala obljubo svoji mami. #Tjaša, legenda si! Danes pijemo nate."

Preberite še: