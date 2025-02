Neymar po letu in pol spet zadel #video

Neymar je tako dosegel svoj 139. gol na 234 tekmah v barvah Santosa, ki ga je leta 2013 zapustil, ko se je pridružil Barceloni. Nato je v Evropi igral še za PSG, v Savdski Arabiji pa do januarja za Al-Hilal, poroča AFP.

Neymar has just scored his first goal on his return to boyhood club Santos 🤍👏pic.twitter.com/IqxJLRIBAp