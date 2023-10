Slovenski dragulj, ki je dal misliti Fincem

Sanje slovenskih nogometašev o tem, da bi se lahko prvič po letu 2010 udeležili velikega tekmovanja, bi s sobotno zmago nad Finsko postale skoraj realnost. Kekovi izbranci komaj čakajo sobotni spektakel v razprodanih Stožicah, kjer se želijo maščevati Fincem za junijski poraz v Helsinkih (0:2). "Osredotočeni smo na vsako naslednjo tekmo," je 20-letni dragulj slovenskega nogometa že pozabil na edini poraz Slovenije v tem ciklusu.

"Osebno pa vem, da smo tudi na Finskem dobro igrali, a nismo mogli doseči zadetka, kar se pač zgodi vsaki ekipi," se je spomnil na srečanje na Finskem, na katerem si je Slovenija ustvarila kar nekaj priložnosti, Benjamin Šeško pa je v prvem polčasu zatresel okvir vrat.

Finski branilec: Šešku ne smemo pustiti veliko prostora

Richard Jensen prihaja s Finsko v Stožice s ciljem, da znova zadrži mrežo nedotaknjeno. Foto: Guliverimage "Na tisti tekmi smo bili učinkoviti. Slovenci so bili zelo nevarni, a smo ohranili mrežo nedotaknjeno. Zdaj bomo to poskušali še v gosteh. Nočemo, da bi jih domače občinstvo poneslo. Slovenija je zelo dobra ekipa, to dokazujejo že imena klubov, za katere igrajo," pred gostovanjem v Ljubljani razmišlja 27-letni finski reprezentant Richard Jensen. Na tekmi v Helsinkih si je zelo zapomnil predstavo Šeška. "Predstavljal je neprestano nevarnost za naša vrata, čeprav se ni vpisal med strelce. Ne smemo mu pustiti veliko prostora," opozarja branilec škotskega Aberdeena, kjer si deli slačilnico z Esterjem Soklerjem.

Šeško spada med najbolj vroče mlade napadalce v Evropi, v dresu RB Leipziga je prebil strelski led že v treh različnih tekmovanjih, na zadnji reprezentančni tekmi pa je proti Severni Irski prispeval zadetek in dve podaji, slovenski nogometaši pa so polne Stožice navdušili z zmago s 4:2. V sobotno srečanje s Finsko vstopajo optimistično.

To je dan pred tekmo na Brdu pri Kranju izpostavil tudi nasmejani Radečan: "Prva naša misel mora biti zmaga. Kakovost ekipe je iz tekme v tekmo boljša, in če v kaj verjamem, verjamem v to, da lahko v tej skupini zmagamo na vsaki tekmi," je dejal napadalec rdečih bikov, ki so v tej sezoni v bundesligi izgubili le enkrat. Le na gostovanju v Leverkusnu, kjer med vratnicama blesti finski reprezentant Lukaš Hradecky.

Benjamin Šeško se je v dresu RB Leipziga vpisal med strelce v nemškem prvenstvu, nemškem pokalu in ligi prvakov. Foto: Guliverimage

Šeško na tistem dvoboju ni igral. Ga bo pa poskušal premagati v soboto in spraviti na noge okrog 15 tisoč navijačev, ki bodo napolnili Stožice. "Dal bom svoj maksimum, da pomagam reprezentanci. Je pa moje delo, da dosegam gole. Verjamem, da se bo to tudi zgodilo," pred pomembno tekmo, na kateri bi bile tri točke vredne zlata, razmišlja mladi napadalec, ki uživa v igranju za reprezentanco.

Srečanje sedmega kroga kvalifikacijske skupine H, v kateri je Slovenija na prvem mestu, se bo v soboto začelo ob 18. uri. Tri ure pred tem se bosta v "derbiju začelja" spopadla Severna Irska in San Marino, zvečer pa bosta na delu Danska in Kazahstan.