Mladi Slovenci v Fazaneriji do polnega izkupička

Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je na četrti tekmi kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu leta 2025 na Slovaškem v Murski Soboti premagala Avstrijo z 1:0 (0:0). Edini zadetek je dosegel Svit Sešlar v drugi minuti drugega polčasa.

Varovanci Milenka Aćimovića so drugi cikel kvalifikacijskih tekem v skupini H končali s še eno pomembno zmago, potem ko so pred štirimi dnevi na Cipru slavili s 3:0. Na lestvici imajo devet točk, toliko kot Francija (tekma manj), ki je proti Cipru slavila kar z 9:0. Avstrijci (tekma manj) so ostali pri štirih točkah, Ciper ima eno, brez točk je še Bosna in Hercegovina.

Slovenci so nevarno zapretili na začetku pete minute, ko je po izgubljeni žogi Avstrijcev s svoje polovice poskusil Tjaš Begić, a za nekaj metrov zgrešil cilj.

Avstrijci so zatresli mrežo v 13. minuti, a je Moritz Oswald storil prekršek, ko je ob strelu z glavo odrinil Marka Strajnarja.

Slovenija je več poskušala, tudi Avstrijci pa niso bili nenevarni. Predvsem Nikolas Veratschnig je pred vrati Žan-Luka Lebana z okoli desetih metrov streljal slabo. Avstrijci so bili v prvem polčasu najbližje zadetku, ko je po kotu in strelu z glavo Strajnar blokiral njihov udarec kakšen meter od vrat.

Varovanci Milenka Aćimovića so drugi cikel kvalifikacijskih tekem v skupini H končali s še eno pomembno zmago. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Po nekoliko bolj zaspanem koncu prvega polčasa je Slovenija udarno začela drugega. Cipot je na polovici tekmeca z lepo podajo v prazen prostor našel Svita Sešlarja, ta pa je z dvigom žoge za svoj prvi gol v reprezentanci do 21 let premagal Nikolasa Polsterja.

Tekmeci so po "hladni prhi" hitro zapretili, Leban se je moral izkazati v 52. minut, ko je z glavo poskusil Muharem Husković.

Cipot se je po podaji Davida Flakusa Bosilja v 57. minuti znašel povsem sam v osrčju kazenskega prostora, a preveč okleval, žogo pa nato iz težjega položaja poslal mimo vrat.

Še bližje izenačenju so bili Avstrijci, ko je Dijon Kameri v 59. minuti sijajno sprožil s prostega strela in zadel vratnico, Slovenci pa so se nato po odbitku v sredino z borbenim pristopom rešili.

Cipot je največ poskušal, veliko streljal od daleč, a na svojem nekdanjem stadionu, ko je igral v dresu Mure, ni zatresel mreže. V 87. minuti je bil v lepem položaju tudi rezervist Enrik Ostrc, toda Polster je bil na mestu, tako kot iz oči v oči s Flakusom Bosiljem dve minuti kasneje.

Avstrijci z izjemo Lebanovega izleta pri izbijanju žoge v 93. minuti niso bili več nevarni, Mitja Ilenič pa je tik pred zadnjim piskom glavnega sodnika zatresel vratnico po samostojni akciji. Še pred tem je moral zaradi dveh rumenih kartonov zelenico v Fazaneriji zapustiti Strajnar.

Aćimovićevi varovanci bodo kvalifikacije nadaljevali marca prihodnje leto, ko bodo doma gostili Bosno in Hercegovino. Do konca kvalifikacij bodo nato na vrsti še trije obračuni.

Slovenija : Avstrija 1:0 (0:0) Stadion Fazanerija, sodniki: Kastrati, Morina, Bullatovci (vsi Kosovo).

Strelec: 1:0 Sešlar (47.).

Slovenija: Leban, Strajnar, Kuzmič, Ratnik, Ilenič, Jevsenak, Zeljković, Cipot (od 90+1. Gradišar), Sešlar (od 83. Ostrc), Begić (od 71. Brest), Flakus Bosilj (od 90+3. Milić).

Avstrija: Polster, Ibertsberger (od 62. Estrada), Koller, Querfeld, Veratschnig, Kameri, Sattlberger, Lang (od 83. Havel), Demir (od 83. Bischof), Oswald (od 62. Braunöder), Husković (od 90. Zimmermann).

Rumeni kartoni: Strajnar, Begić, Ostrc; Demir, Veratschnig, Querfeld, Sattlberger, Estrada.

Rdeči karton: Mark Strajnar (90.).