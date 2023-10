Evrogol Slovenca, ki je spomnil na mojstrovino Zahovića in očaral Uefo

Tako mojstrski zadetek si zasluži posebno pozornost. Tako so najverjetneje razmišljali pri Evropski nogometni zvezi, ko so na družbenem omrežju na profilu, namenjenem dogajanju v kvalifikacijah za Euro 2024, opozorili na posnetek prekrasnega evrogola Adama Gnezde Čerina, vse skupaj pa opremili z napisom ''Odločilni prosti strel". Vesoljna javnost je lahko podoživela trenutek, ko je 24-letni Idrijčan popeljal Slovenijo do zgodovinske zmage v Belfastu in se veselil najpomembnejšega zadetka v karieri.

Ni veliko prostih strelov, iz katerih bi Slovenija na velikih tekmah zadela v polno. Najbolj epski status si je verjetno zagotovil zadetek, ki ga je pred davnimi leti za Bežigradom dosegel Zlatko Zahović. Pisal se je 28. marec 2001, zlata Katančeva generacija pa je v sodnikovem podaljšku proti ZR Jugoslaviji izenačila na 1:1 in osvojila zlata vredno točko. Remi ji je vlil dodatnih moči, v nadaljevanju je zaigrala kot v transu in šla do konca. Bila je druga v kvalifikacijski skupini za SP 2002, nato v dodatnih kvalifikacijah izločila Romunijo in se prvič v zgodovini uvrstila na svetovno prvenstvo.

Zlatko Zahović je pred 22 leti za Bežigradom prekrižal načrte ZR Jugoslaviji in v sodnikovem podaljšku po fenomenalnem izvajanju prostega strela izenačil na 1:1. Foto: Reuters

Dvaindvajset let pozneje je marsikaj drugače. Zdaj ko se igrajo kvalifikacije za Euro 2024, drugo mesto v skupini prinaša neposredno udeležbo na velikem tekmovanju. Slovenija je zelo blizu podviga, saj po osmih krogih zaseda prvo mesto. Vodilni položaj je ohranila po zaslugi Adama Gnezde Čerina, ki se je izkazal z mojstrsko izvedbo prostega strela.

Mrežo Severnih Ircev je zatresel že v peti minuti. To je bilo zelo pomembno hitro vodstvo, saj je Slovenija z njim prejela mirnost in po besedah selektorja Matjaža Keka v mislih prenehala seštevati in odštevati točke, ko je pred dvobojem izvedela za ''manj prijetno'' zmago Kazahstana na Finskem. Slovenija je v nadaljevanju ohranila vodstvo, mreža Jana Oblaka se še tretjič zapored v tem ciklusu ni zatresla, Kekovi izbranci so se razveselili nove zmage.

Fantastičen zadetek Adama Gnezde Čerina proti Severni Irski:

Idrijčan je dosegel tretji zadetek za reprezentanco, a tudi prvega iz prostega strela. Zadetka se je zelo razveselil, stekel proti slovenski klopi in najprej končal v objemu Boštjana Cesarja, pomočnika Matjaža Keka. To je bil evrogol, strel je bil izveden tako popolno, da ga je Evropska nogometna zveza (Uefa) še enkrat delila z javnostjo.

Strelca slovenskega zadetka na Severnem Irskem je najprej objel Boštjan Cesar. Foto: Reuters

Gnezda Čerin je izvedel prosti strel po dogovoru z Benjaminom Šeškom, najbolj zaslužim za to, da je Slovenija dobila takšno priložnost za zadetek, saj je bil ravno nad njim storjen prekršek v neposredni bližini kazenskega prostora. Slovenska reprezentanta sta se dogovorila, da bo odgovornost za izvedbo prevzel nogometaš Panathinaikosa.

Adam Gnezda Čerin je v 25 nastopih za reprezentanco dosegel tri zadetke. Zanimivo je, da se v zadnjih treh letih vsako leto enkrat vpiše med strelce. Krstni zadetek je dosegel leta 2021 v Stožicah proti Cipru (2:1), lani je zadel v polno, tudi ta tekma se je igrala v Ljubljani, proti Srbiji (2:2), letos pa se je prvič veselil zadetka v gosteh. Postal je prvi Slovenec, ki je zatresel mrežo Severne Irske v Belfastu. Foto: Reuters

V reprezentanci pogosto izvaja prekinitve, zlasti strele iz kota, v tem ciklusu je vknjižil že tri podaje, tokrat pa se je preizkusil še kot izvajalec prostega strelca in navdušil domovino. Dosegel je tako pomemben in lep zadetek, da ga je Uefa v ponos Slovenije, ki se bo rada spominjala vrhunca zgodovinske zmage, objavila na družbenem omrežju X.

Prvi prosti strel, ki ga je lahko izvedel brez bolečine

Vse bolj pomembno vlogo ima tudi pri grškem podprvaku Panathinaikosu. Foto: Guliverimage To ni bila zgolj prva zmaga Slovenije na Severnem Irskem, ampak sploh na tleh Velike Britanije. Dosežena je bila po ne najboljši, a vseeno dovolj disciplinirani in pragmatični igri. Lepota igre ni zanimala Keka, šlo je za rezultat. Podobno so razmišljali nogometaši in se na koncu razveselili že šeste zmage v teh kvalifikacijah.

Presrečni strelec je po dvoboju priznal, da v zadnjem obdobju sploh ni treniral prostih strelov, ker ga je ovirala poškodba iz poletnega obdobja. ''Zaradi tega sem ob strelih čutil bolečino. To je bil prvi prosti strel, ki sem ga izvedel povsem sproščeno, in žoga je šla takoj v gol,'' je povedal v Belfastu in zatrdil, kako je dosegel najpomembnejši zadetek v karieri. Sloveniji lahko prinese ogromno.

Gnezda Čerin je nekdanji nogometaš Domžal, Nürnberga in Rijeke. Zdaj je del slovenskega trojca v Panathinaikosu, slačilnico si deli z Andražem Šporarjem in Benjaminom Verbičem, z reprezentančnega tabora pa so se lahko družno vrnili zelo prešerne volje. Slovenija je na pragu imenitnega uspeha, slovenski trojici se bo zagotovo v Atenah še dolgo smejalo, čez slab mesec pa sledi nov izziv.

Nov izziv v reprezentančnem dresu čaka 24-letnega Idrijčana 17. novembra na Danskem. Foto: Filip Barbalič/www.alesfevzer.com

Kekova četa bo 17. novembra gostovala na Danskem. Če se bo tam ponudila priložnost za izvedbo prostega strela, bi lahko k žogi vnovič pristopil Gnezda Čerin. Z drzno in zahtevno izvedbo v Belfastu je dokazal, da je v izvrstni formi.

Zasidral se je v udarni enajsterici slovenske reprezentance, kjer lahko v zvezni vrsti zaigra na različnih položajih. S tem se mu je uresničila otroška želja. Če bi se s Slovenijo prihodnji mesec uvrstil še na Euro, bi postavil "piko na i" dozdajšnji karieri, veselju ne bi bilo videti konca. In to vse pri šele 24 letih ...