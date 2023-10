Mladi slovenski fenomen: Šeško pridobiva milijone evrov, konec prevlade Oblaka?

Fenomen Benjamina Šeška, nasmejanega, delovnega in zelo nadarjenega mladeniča, ki je star komaj 20 let, a že pomeni dodano vrednost tako za Leipzig kot tudi slovensko reprezentanco, je poskrbel že za marsikateri mejnik. Kmalu pa bi lahko nekdanjemu upu Krškega in Domžal uspelo še nekaj, česar si Slovenija v zadnjem desetletju ni mogla zamisliti. V omenjenem obdobju so bili namreč v nogometnem svetu največjih pohval in prepoznavnosti, kar zadeva slovenski nogomet, deležni zlasti vratarji.

Samir Handanović je po koncu sezone 2022/23, v kateri je z Interjem osvojil italijanski pokal in izgubil finale lige prvakov, dvoboj je spremljal s klopi za rezervne igralce, oznanil konec kariere. Foto: AP / Guliverimage

Sprva je bil razred zase Samir Handanović, ki je blestel na Apeninskem polotoku in si zagotovil status enega od najbolj spoštovanih čuvajev mreže, pozneje pa ga je tako v izbrani vrsti kot tudi na lestvici najdražjih slovenskih nogometašev nasledil Jan Oblak. Škofjeločan v primerjavi z Ljubljančanom, ta je to poletje sklenil kariero in se posvetil drugačnim izzivom pri milanskem Interju, še danes navdušuje med vratnicama Atletica. Leta 2019 je bil tako prepričljiv, da je Transfermarkt njegovo tržno vrednost ocenil na okroglih 100 milijonov. S tem je porušil vse slovenske mejnike, postavil absolutni državni rekord in ponudil jasen dokaz, kaj pomeni v svetovnem nogometu.

Najvišje tržne vrednosti slovenskih nogometašev vseh časov:

Nogometaš Klub, država Vrednost* Kdaj? Danes* Jan Oblak Atletico Madrid, Špa 100 junij 2019 35 Benjamin Šeško RB Leipzig, Nem 30 oktober 2023 30 Samir Handanović Inter Milano, Ita 24 avgust 2013 / Josip Iličić Atalanta Bergamo, Ita 22 marec 2020 0.3 Kevin Kampl RB Leipzig, Nem 22 marec 2019 3,5 Sandi Lovrić Udinese, Ita 10 junij 2023 10 Jaka Bijol Udinese, Ita 10 november 2022 10 Jasmin Kurtić Atalanta Bergamo, Ita 7 junij 2016 0,8 Tim Matavž PSV Eindhoven, Niz 7 september 2011 0,3 Benjamin Verbič Dinamo Kijev, Ukr 7 september 2020 2,5

* Tržna vrednost je izražena v milijonih evrov.

Časi pa se spreminjajo. Oblak ne spada več med najmlajše vratarje. Zdaj je zakorakal v četrto desetletje, imel opravka z nekaterimi manj uspešnimi sezonami pri Atleticu, pozno spomladi mu jo je zagodlo še zdravje, a se je bradati Gorenjec le izvlekel iz težav.

Janu Oblaku gre v zadnjih mesecih, odkar je odpravil zdravstvene težave, odlično. Z Atleticom blesti v španskem prvenstvu in ligi prvakov, z reprezentanco pa pospešeno osvaja točke v kvalifikacijah za Euro 2024. Foto: www.alesfevzer.com

Znova brani vrhunsko, odlično mu gre tako s španskim velikanom kot tudi reprezentanco, s katero ga le še centimetri ločijo od uresničitve sanj, prvega nastopa na velikem tekmovanju (Euro 2024). Njegova tržna vrednost resda upada, a je tak pojav na Transfermarktu, ki ob določanju ocene daje v obzir številne dejavnike, med njimi ima pomembno veljavo tudi starost, precej pričakovan.

Šeško zaostaja za Oblakom "le" še pet milijonov

Slovenija ima prvič v zgodovini dva nogometaša, ki sta vredna vsaj 30 milijonov evrov. Foto: www.alesfevzer.com Oblak je še vedno najdražji slovenski nogometaš, vreden je 35 milijonov evrov, se pa prednost pred najbližjim zasledovalcem, to je v zadnjem obdobju postal Benjamin Šeško, hitro topi. Če je vratar Atletica pred štirimi leti mlademu Radečanu ''bežal'' za skoraj 99 milijonov evrov, pa se je njegova vrednost na večni lestvici v režiji Transfermarkta nevarno stopila. Od srede znaša ''le'' še pet milijonov.

Zdaj sta že skoraj skupaj. Oblak je vreden 35, Šeško pa 30 milijonov evrov. Kapetan slovenske reprezentance, pri kateri je na zadnjih treh tekmah vselej ohranil nedotaknjeno mrežo, in hitronogi ter spretni Šeško, s štirimi zadetki najboljši strelec Kekove čete v kvalifikacijah za Euro 2024, izstopata v izbrani vrsti. To je dejstvo, ki ga potrjuje tudi lestvica najdražjih slovenskih nogometašev. Vsaj 30 milijonov evrov sta bila v zgodovini vredna le dva. Le Oblak, po novem pa še Šeško!

Slovenski nogometaši z najvišjo tržno vrednostjo v zadnjem desetletju: 2013 Samir Handanović - 24 milijonov evrov

2014 Samir Handanović - 24

2015 Samir Handanović - 18,5

2016 Jan Oblak - 25

2017 Jan Oblak - 40

2018 Jan Oblak - 80

2019 Jan Oblak - 100

2020 Jan Oblak - 80

2021 Jan Oblak - 90

2022 Jan Oblak - 45

2023* Jan Oblak - 35 * leta še ni konec

Do kod segajo Šeškove meje?

Benjamin Šeško proslavlja zadetke z značilnim skokom, pri katerih lahko ljubitelji nogometa občudujejo njegov odriv. Foto: www.alesfevzer.com Zaradi prvovrstnega potenciala, ob katerem je nogometni svet ponorel za mladim slovenskim napadalcem, za katerega so se zanimali že pri številnih evropskih klubskih velikanih, pa bi se lahko vrednost Šeška le še zviševala. In to že kmalu, saj redno nastopa tako v močni bundesligi kot tudi ligi prvakov. Za piko na i pa bi lahko prihodnje leto, takrat bo imel komaj 21 let, nastopil še na prvem velikem tekmovanju z reprezentanco. Ogromno obeta, tako da se trenutek, ko bo na vrhu lestvice slovenskih nogometašev z najvišjo tržno vrednostjo odklenkalo vratarju, vsekakor bliža. Vprašanje je le, do kod segajo meje Šeška. Če bi namreč napredoval s takšnim ritmom, bi lahko v prihodnosti tudi sam nekoč poskočil do vrednosti, izražene v milijonih evrih s trimestno številko.

Slovenski reprezentanci gre v kvalifikacijah za Euro 2024 tako dobro, da je po osmih krogih še vedno na prvem mestu. Zbrala je 19 točk, že na naslednji tekmi, 17. novembra bo gostovala v Köbenhavnu na Danskem, pa se ji ponuja priložnost, da bi si že zagotovila nastop med evropsko elito v Nemčiji. Če bo Kekova četa premagala Dance, si bo tudi matematično zagotovila dragoceno vstopnico. Slovenija bo tako četrtič v zgodovini nastopila na velikem tekmovanju, prvič po SP 2010.

Na dvoboju v Köbenhavnu bi lahko prisostvovali zanimivemu obračunu med klubskima soigralcema, ki se potegujeta za mesto v napadu. Šeško se bo pomeril proti Dancu tanzanijskih korenin Yussufu Poulsnu, ki je v torek zagotovil zmago Danski v San Marinu in v 70. minuti svojo izbrano vrsto rešil ogromne sramote. To je bil njegov prvi zadetek za reprezentanco po dveh letih. Po tej tekmi so prah dvigovale obtožbe najboljšega danskega strelca Rasmusa Hojlunda zaradi grobe in nešportne igre branilcev San Marina.

Yussuf Poulsen se bo 17. novembra pomeril proti soigralcu Benjaminu Šešku. Kdor bo zmagal, si bo že zagotovil nastop na Euru 2024. Foto: Reuters

V danskem taboru je bilo tako vse prej kot mirno, to je bila ena izmed zmag, po kateri se niso kaj preveč veselili, povsem drugače pa je bilo pri Slovencih. Ko so se vračali iz Belfasta, ni manjkalo sproščenosti in dobre volje, v slavju pa niso hoteli pretiravati. Še vedno upoštevajo napotke selektorja Matjaža Keka, naj jih evforija v Sloveniji nikar ne zavede, ampak naj raje ostanejo na realnih tleh, saj si še niso zagotovili nastopa na Euru. Novembra jih čakata dve zaključni žogici, prva na Danskem, druga pa doma v razprodanih Stožicah proti Kazahstanu! To pa bosta ravno tekmi, na katerih se bosta Šeško in Oblak po najboljših močeh trudila, da bi Slovenija zaigrala na evropskem prvenstvu.

Pri 20 letih ga še ni bilo Slovenca, ki bi po oceni Transfermarkta veljal 30 milijonov evrov. Ko je to mejo prestopil Jan Oblak (2016), je bil star 23 let. Škofjeločan je domovino zapustil pri 18 letih, Šeško pa je bil še hitrejši, v Avstrijo se je preselil pri 16 letih in pol. Kot mlada sta posegala po zvezdah. Foto: www.alesfevzer.com

Šeškovemu sovrstniku in soigralcu uspel imeniten skok

Josip Iličić je bil v začetku leta 2020 v življenjski formi. Foto: Reuters Ta teden so na Transfermakrtu osvežili vrednosti večini igralcev v nemškem in francoskem prvenstvu. Izjemen skok je uspel Šeškovemu soigralcu in tudi sovrstniku Xaviju Simonsu. 20-letni Nizozemec, ki je bil rojen 21. aprila 2003 in je torej od Šeška starejši za dober mesec (31. maj 2003), je pred tem veljal 30, po novem pa kar 70 milijonov evrov. S tem je najdražji nogometaš rdečih bikov.

Da je možno v ''starejših'' letih še povečevati vrednost, to je leta 2020 uspelo tudi Josipu Iličiću, ki je na krilih izvrstnih predstav v serie A, ligi prvakov in dresu slovenske reprezentance pri 32 letih dvignil tržno vrednost na rekordnih 22 milijonov evrov, dokazuje tudi Harry Kane. Novopečeni golgeter Bayerna ni več vreden 80, ampak okroglih 100 milijonov evrov.

Tržna vrednost se je močno povišala vročima napadalcema iz Afrike, ki zastopata barve Stuttgarta in Bayerja. V Franciji rojeni 27-letni Gvinejec Serhou Guirassy je na sedmih tekmah dosegel kar 13 zadetkov in podrl rekord Roberta Lewandowskega. Še v sredo je bil vreden 14, po novem pa je kar 40 milijonov evrov. Nigerijec Victor Boniface (Bayer Leverkusen) je pridobil še več, pred tem je bil vreden 12, zdaj je tudi on pri 40 milijonih evrov!

Werner zaradi prehude konkurence zapušča Leipzig? Trener Leipziga Marco Rose ima sladke skrbi glede izbire napada Leipziga. Foto: Guliverimage O tem, kako so pri Leipzigu zadovoljni s prihodom Benjamina Šeška, ki je v začetku sezone na večini tekem vstopal v igro s klopi, na zadnjih tekmah pa se je nekajkrat že znašel v udarni enajsterici, pričajo tudi govorice o tem, da želi rdeče bike pozimi zapustiti Timo Werner. Nemški reprezentančni napadalec je po vrnitvi z Otoka pričakoval, da bo pri Leipzigu deležen večje minutaže, a trener Marco Rose bolj zaupa trem drugim stanovskim kolegom. Belgijcu Loisu Opendi, Dancu Poulsnu in Slovencu Šešku, kmalu pa se pričakuje še vrnitev Španca Danija Olma, ki so ga pestile zdravstvene težave. Za Wernerja naj bi se že zanimal Eintracht Frankfurt.