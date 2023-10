Kevin Kampl podaljšal z Leipzigom do leta 2026

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemški nogometni pokalni prvak Leipzig je podaljšal sodelovanje s slovenskim vezistom Kevinom Kamplom do leta 2026, je danes sporočil nemški prvoligaš. Kamplova prejšnja pogodba bi potekla prihodnje leto, danes pa je 33-letni Slovenec pričakovano podpisal podaljšanje.

Kampl je član Leipziga vse od leta 2017, v tem času je s klubom osvojil dve pokalni lovoriki.

"Kevin Kampl je eden naših najpomembnejših igralcev. Po eni strani s svojimi posebnimi športnimi kakovostmi in slogom igre, po drugi strani pa s svojo vlogo in položajem v ekipi in celotnem klubu," je ob tem povedal športni direktor Rouven Schröder.

Podaljšanja sodelovanja s klubom, ki se mu je poleti pridružil še en Slovenec, Benjamin Šeško, je bil vesel tudi Kampl.

"Kar sem lahko tukaj izkusil od leta 2017, je edinstveno. Vedno znova poudarjam, da je Leipzig moj klub, v mestu se počutim kot doma, tudi moja družina. Preprosto rad sem tukaj," je dejal Kampl.

Poleg Kampla naj bi pogodbi podaljšala tudi Yussuf Poulsen in Lukas Klostermann.

