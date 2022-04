Jason Statham o kaskaderskih prizorih: Bolje je biti pripravljen preveč kot pa premalo

Nocoj ob 22. uri bo na Planetu akcijski film Prenašalec 2. V glavni vlogi ponovno blesti Jason Statham, ki je v intervjuju razkril, kaj ga je pritegnilo k sodelovanju v filmski seriji, s kakšnimi izzivi so se spoprijemali na snemanju in kako se je pripravljal na kaskaderske prizore.

Stathamova moškost, šarm in humor so prepričali kultnega režiserja Luca Bessona, da je igralca izbral za glavno zvezdo v filmu Prenašalec (The Transporter). Uspeh prvega filma je Stathama pripeljal do nadaljevanja, v katerem najeti voznik ščiti mladega fanta, čigar ugrabitev pa voznika popelje na edinstveno reševalno misijo.

Jason Statham je sprva razkril, kaj ga je na liku najbolj pritegnilo: "Priložnost za igranje glavnega moža, ob tem pa to, da sem lahko pokazal svoje znanje borilnih veščin. Kot otrok sem tudi sam želel biti kot kaskaderji - se metati naokrog in pretepati, a ta želje se mi ni nikoli izpolnila. Leta so minevala, ne da bi to željo sploh poskusil uresničiti, pred nekaj leti pa se mi je ponudila priložnost vse to narediti v filmu."

Njegove sposobnosti so se znova znašle na preizkušnji v filmu Prenašalec 2 (The Transporter 2), ki se ga je lotil z veliko zagona. Igralec je priznal, da so si pri oblikovanju zgodbe filma in sami izvedbi snemanja precej pomagali s prvim delom: "Vprašali smo se, na kaj smo v prvem delu pozabili in kaj bi lahko izboljšali. Težko je namreč izbrati pravi recept za uspeh, ampak z vsakim posnetim filmom se učiš. Mislim, da smo na ta način zelo dobro opravili svoje delo."

Medtem ko je bil prvi film posnet na jugu Francije, se tokrat zgodba dogaja v Miamiju. Igralec meni, da to morda ni bila ravno idealna izbira. "Ena od stvari, ki smo se jih naučili pri snemanju filma, je bila, da nikoli več ne bomo snemali prekletega filma v Miamiju med sezono orkanov," je povedal v smehu. Razkril je tudi, da so film posneli v samo 50 dneh, s čimer ni bil ravno zadovoljen: "Kako dober film bi posneli šele, če bi imeli dovolj časa za pripravo!"

Ne glede na to je igralec poudaril, da film Prenašalec 2 (The Transporter 2) v sebi skriva vse, kar je njemu zelo všeč: "Moj lik je namreč izredno zanimiv in dobro zasnovan, predvsem pa mi je všeč, da je mož beseda, kar je danes zelo redka lastnost pri ljudeh." Dejal je tudi, da po njegovem mnenju vsak teden izide veliko nekakovostnih akcij, ki pa jih filma Prenašalci brez dvoma prekašata v vseh pogledih.

V tem filmu se glede na prvi del tudi kaskaderski prizori zdijo precej bolj zapleteni in celo pustolovski. Jason Statham je vseeno zatrdil, da se nanje ni pripravljal nič drugače: "Fizična priprava je bila enaka, le da sem se moral ponovno naučiti voziti lamborghinija. Prav tako sem se moral naučiti narediti nekaj izvrstnih skokov z vodnim skuterjem in wakeboardom, česar pa nazadnje v filmu nismo uporabili. Ampak vedno je bolje biti pripravljen preveč kot premalo."

Akciju Prenašalec 2 si boste na Planetu lahko ogledali nocoj ob 22. uri. Pred tem ne zamudite še akcijske komedije Upokojeni, oboroženi, nevarni 2 (RED 2), ki se bo začela ob 19.45.