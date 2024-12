Danes se je začela nacionalna preventivna akcija za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi v prometu, ki bo trajala vse do konca leta. Policisti bodo tako v času veselega decembra povečali nadzor na cestah. Z letošnjo akcijo bo AVP ozaveščala tudi o nevarnosti zlorabe drog in zdravil v prometu.

Na Agenciji za varnost prometa (AVP) in policiji letos ponovno pozivajo k odgovorni vožnji v prazničnem času. "Če se odpravljate na dogodek, kjer je verjetnost, da boste uživali alkohol, vnaprej načrtujte, kako boste varno prišli domov," so zapisali na AVP, ki je tudi koordinator akcije.

V tokratni akciji še posebej poudarjajo nevarnosti zlorabe drog v prometu in nevarnih kombinacij drog, alkohola, zdravil in psihoaktivnih snovi in ob tem opozarjajo na akutne učinke drog in trajanja teh učinkov.

Policisti bodo tako v sklopu akcije pri voznikih preverjali vsebnost alkohola v izdihanem zraku in izvajali preizkuse s sredstvi za hitro ugotavljanje prisotnosti drog v organizmu.

Bodite odgovorni

"Kako uničujoče posledice lahko ima vožnja pod vplivom alkohola in psihoaktivnih snovi, na AVP opozarjamo znova in znova. A ravno praznični dnevi, prežeti z zabavami, vse prepogosto prinesejo tudi nevarno kombinacijo alkohola in drugih psihoaktivnih substanc," je izpostavila direktorica AVP Simona Felser. Meni, da je praznični čas v prometu priložnost, da pokažemo odgovornost in skrb za druge.

Vodja sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi Ivan Kapun svetuje, da si kljub prazničnemu mesecu vozniki izberejo alternativne prevoze, kot so javni prevoz, taksiji ali da jih pridejo iskat svojci, prijatelji.

Poseben poudarek dajejo na mlade in njihov (ne)kritičen odnos do uživanja alkohola v prometu. Ob tem opozarjajo, da se odnos do alkohola in drog začne oblikovati v družini, "odgovornost odraslih in zgled, ki ga postavijo, sta pri tem ključna", so dodali. Zato bo AVP v času nacionalne preventivne akcije v sredo ob 9. uri organizirala poseben dogodek v Minicityju, kjer bo poudarek na prometni varnosti in ozaveščanju najmlajših.

Poleg drog in alkohola pa na varnost vožnje negativno lahko vplivajo tudi druga zdravila. Zato na agenciji opozarjajo voznike, naj vedno preverijo mogoče vplive zdravil na sposobnost za varno vožnjo.

Policisti so do novembra letos odredili 407.946 alkotestov, od tega je bilo 9.440 pozitivnih. Odredili so tudi 1.278 strokovnih pregledov na droge, od tega je bilo 188 pregledov pozitivnih. Pri povzročiteljih prometnih nesreč pa je bil strokovni pregled na droge pozitiven v 91 primerih, so navedli na AVP.