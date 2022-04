Ta igralec je na snemanju poškodoval svojo soigralko

Nocoj ob 22. uri si boste lahko na Planetu ogledali akcijski film Prenašalec (The Transporter). V njem bodo v glavni vlogi nastopili Jason Statham, Shu Qi in Matt Schulze. V nadaljevanju vam razkrivamo pet zanimivosti o tej akcijski uspešnici, ki jih zagotovo še ne poznate.

Prevažanje načeloma zajema tako prestavljanje ljudi s točke a do točke b kot tudi transport dobrin, v prevoz pa so vključeni tako avtomobili in ladje kot letala. To pa ni samo definicija transporta, ampak tudi definicija službe, ki jo v glavni vlogi v filmu Prenašalec (The Transporter) opravlja Jason Statham. Za uspešno izvedbo prevoza uporabi marsikatero metodo, kar pa je od igralca tudi na snemanju zahtevalo vložek.

1. Glavni igralec se je za en prizor naučil, kako vžgati avtomobil brez uporabe ključa.

Res je, Jason Statham zna vžgati avtomobil tudi brez ključa. Četudi je moral svoje znanje prikazati samo med enim prizorom, se je tega naučil. S tem je nedvomno dokazal svojo predanost vlogi, mogoče pa je, da se je za tem skrival še kakšen razlog. Igralec je namreč priznal, da si je to znanje želel usvojiti že pri 15 letih. Dokler ga bo uporabljal samo na snemanju, se nedvomno nima česa bati, saj mu policisti ne bodo oteževali življenja.

2. Glavni igralec je sam izvajal kaskaderske vložke, ne glede na zaskrbljenost režiserjev.

Jason Statham je v filmu vse kaskaderske vložke odigral kar sam, četudi je režiserjem filma s tem vzbujal skrb. Jason Statham je v enem izmed intervjujev to pojasnil: "Mislim, da igralci ne bi smeli izbirati bližnjic. Bodi mož! Sprejmi udarec! Ne bodi reva!" Njegova vztrajnost pa je vznemirjala producente filma, saj so se bali, da bi staknil kakšno poškodbo. Jason Statham se je preventivno, ravno v izogib tovrstnim težavam, lotil treniranja pri mornarici, v prostem času pa si je ogledal tudi videoposnetke različnih zahtevnih treningov.

Jason Statham je vse kaskaderske vložke opravil sam! Foto: IMDb

3. Hitrosti, pri katerih se vozijo z avtomobili, so resnične!

Glede na dejstvo, da je igralec Jason Statham vse kaskaderske vložke izvedel sam, to dejstvo niti ni tako presenetljivo. Vse prizore, ki prikazujejo vožnjo z avtomobilom, so posneli pri realnih hitrostih. Montaža tako ni imela nobenega dela s popravljanjem kazalcev hitrosti. Zato so pred snemanjem morali zagotoviti izredno varnostno opremo tako za ljudi kot za drago opremo. Snemanje je zahtevalo dodatno previdnost pri vseh udeleženih, ampak filmska zasedba je priznala, da je bila zaskrbljenost vredna končnega rezultata, ki ga odraža resnična, pristna izkušnja.

4. Glavna igralka se je morala pred snemanjem filma naučiti angleškega jezika.

Pri igralki Shu Qi lahko resnično govorimo o predanosti vlogi. Shu je scenarij dobila precej prej kot preostali igralci, da se je v Hongkongu lahko začela pripravljati na snemanje z učiteljem angleščine. Igralka namreč skoraj ni govorila angleškega jezika, ko je bila izbrana za vlogo. Z glavnim igralcem Jasonom Stathamom se je trudila veliko pogovarjati tudi med tem, ko niso snemali. Jason pa je sicer tudi sam priznal: "Res se mi je zdelo čudno. Ko sem jo spoznal, ni znala povedati nič. Po enem potovanju v Hongkong pa se je vrnila in angleško govorila skoraj tekoče."

Shu Qi in Jason Statham Foto: IMDb

5. Glavni igralec je na snemanju poškodoval svojo soigralko.

Jason Statham je svojo soigralko Shu Qi na snemanju poškodoval. Nenamerno, seveda. Prizor, v kateri ima Shu Qi nalepljen siv lepilni trak čez usta, Jason pa ga mora odlepiti, so namreč posneli tolikokrat, da je to na igralkinem obrazu pustilo rdeč izpuščaj.

