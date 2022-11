Jason Statham: Ta film vas bo do konca držal na trnih

Na Planetu si boste nocoj ob 22.30 lahko ogledali akcijski triler Morilska elita (Killer Elite), v katerem bodo v glavnih vlogah nastopili Jason Statham, Clive Owen in Robert De Niro. Jason Statham je pojasnil, da ne dvomi, da so ustvarili izjemen film, razkril pa je tudi, zakaj mu bo sodelovanje pri tem projektu za vedno ostalo v spominu.

Akcijska pustolovščina Morilska elita (Killer Elite), ki je nastala na podlagi resničnih dogodkov, sledi enemu najbolj izurjenih agentov za posebne naloge Dannyju (Jason Statham). Zvabijo ga iz prostovoljnega izgnanstva, da sestavi svojo ekipo operativcev, s katerimi se poda na skoraj nemogočo nalogo: rešiti nekdanjega mentorja in partnerja Hunterja (Robert De Niro). Skupaj naj bi se prebili v vrste ugledne in strah vzbujajoče britanske posebne enote letalstva SAS, v kateri morajo razkriti celico vojakov morilcev in njihovega vodjo Spika (Clive Owen), preden njihova dejanja sprožijo mednarodno krizo.

Jason Statham je priznal, da so se v tem filmu res sestavili vsi koščki sestavljanke, zato je prepričan, da gre za izvrsten film, kar je tudi pojasnil:

"Gre za zgodbo, ki je zasnovana na podlagi resničnih dogodkov, za nameček pa sem imel projekt možnost izvesti z izjemno ekipo. Pridružili so se nam Clive Owen, Robert De Niro, izvrstni producenti in izvrsten režiser. Pri tem projektu se je res vse izšlo. Pripeljali pa smo tudi drugo snemalno ekipo, s katero smo že sodelovali, zato smo vedeli, da bomo lahko vključili še več elementov akcije. Prepričan sem, da smo tokrat zelo dobro opravili svoje delo."

Robert De Niro in Jason Statham. Foto: IMDb

Jason je nato poudaril, da je tudi pri samih likih v filmu bistveno to, da so prikazani kot prave osebe. "Čeprav so morilci, imajo dobre in slabe lastnosti, kakor vsak običajen človek," je najprej dejal, nato pa nadaljeval: "Sam na primer igram vlogo Dannyja, ki sicer počne slabe stvari, ampak zaradi pravih razlogov. Je namreč izjemno zvest in tega ne more nič spremeniti. Seveda pa ima na drugi strani nasprotnike, ki počnejo, kar počnejo, iz drugih razlogov."

Celotno dogajanje in preskoke med dobrim in zlim v filmu je opisal z vrtenjem kovanca, potem ko ga vržeš v zrak. "Kovanec ima dve plati in se v zraku nenehno obrača, zaradi česar si do samega konca na trnih, na kateri strani bo pristal. Enako se dogaja v filmu. Do samega konca namreč ne veš, kakšen bo razplet," je pojasnil, trdno prepričan, da je režiser, kar zadeva ohranjanje napetosti, izvrstno opravil svoje delo.

Zvezdnik je imel v tem filmu priložnost sodelovati tudi z Robertom De Nirom, o čemer je povedal: "On je eden največjih igralcev. Že pred leti, ko so me spraševali, s kom bi si želel seči v roke, sem vedno odgovoril, da je to Robert. Zdaj sem imel priložnost z njim posneti film, kar se mi je zdelo neverjetno, bilo mi je več kot v čast. Gotovo lahko rečem, da je bila to ena najboljših izkušenj v moji karieri, ki mi bo v spominu ostala za vedno."

