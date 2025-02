43-letna igralka in podjetnica Jessica Alba si je dober mesec po tem, ko je javnosti sporočila, da se s Cashom Warrenom ločujeta, v družbi sedemletnega sina Hayesa v toplem Cabu v Mehiki privoščila poletni oddih. Od tam je s svojimi sledilci in oboževalci že delila nekaj utrinkov iz te najjužnejše države Severne Amerike in zapisala: "Popoln podaljšan konec tedna z mojim najljubšim malim človekom."

V mehiškem Cabu je Alba s sinom uživala v toplem vremenu, se nastavljala sončnim žarkom, sončila, dobro jedla, opazovala pokrajino in igrala golf. Ozračje in morje se ta čas v kalifornijskem zalivu že segrejeta do okoli dvajset stopinj Celzija, čeprav smo šele februarja in še kar precej oddaljeni od poletne sezone.

V začetku leta je postalo javno, da se Alba po skoraj 17 letih zakona ločuje od Warrena, s katerim imata poleg sina Hayesa še hčerki, 16-letno Honor Marie in 13-letno Haven Garner, ki pa se z materjo nista odpravili na oddih v Mehiko.

Albo so fotografi ujeli na plaži, kjer je pokazala svojo izklesano postavo in mnoge komentatorje navdušila, da je v miniaturnem bikiniju videti bolje kot kadarkoli prej. Nedavno je Alba postala tudi podjetnica in ustanovila podjetje Honest Company.

Warren in Alba sta se poročila leta 2008, pred tem pa nista sklenila predporočne pogodbe. Alba je vlogo za ločitev vložila 7. februarja s pomočjo odvetnice slavnih Laure Wasser, kot razlog pa je navedla nepremostljive razlike.