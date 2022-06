Ženin surovo reagiral na nevestino negotovost: Sama si si kriva!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 21. uri, so se pari udeležili druge skupne večerje. Na njej sta imela zakonca Ella Ding in Mitchell Eynaund zelo zanimiv pogovor, med katerim je ženin izrekel kar nekaj pripomb, ki so strokovnjake pustile odprtih ust, nevesto pa razžalostile, zato se je od ženina odmaknila.

V šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija je drugo skupno večerjo zaznamovalo kar nekaj drame. K temu sta prispevala tudi zakonca Ella Ding in Mitchell Eynaund z medsebojnim pogovorom. Ello je zanimalo, ali ju njen mož vidi skupaj tudi v daljni prihodnosti, Mitchell pa ji je odgovoril: "Zdaj smo tukaj dva tedna. Kdo za vraga bi to vedel?! In po pravici, komu je sploh mar?"

Ella mu je zatrdila, da je njej za to še kako mar, dejala pa mu je tudi: "Ko govoriš, da nočeš biti tukaj in da nočeš početi določenih stvari, si ne morem pomagati, da ne bi mislila, da sem za to kriva jaz."

Nasmeh neveste je na večerji zamenjal bolj otožen obraz. Foto: MAFS Australia

"To je tvoj problem. Sama si si kriva, če imaš težave z negotovostjo," je bil v odgovoru brez zadržkov Mitchell. Ella ga je nato prosila, naj ji da več gotovosti, on pa ji je zatrdil, da jo dovolj pomirja s svojimi dotiki. Ella je odvrnila, da si želi, da bi to delal z večjo čustveno vnemo.

"Kdorkoli na ulici ti lahko reče, da si lepa, da ti bo lahko slekel hlačke. Jaz sem s teboj že seksal. To je to. Končano," je hladno dejal ženin. Strokovnjaki so bili ob njegovih besedah osupli, opazili pa so, da se je Ella po tem pogovoru odmaknila od svojega moža.

Strokovnjak je ženinovo dejanje komentiral z besedami: "Njegova reakcija je bila odklonilna in precej agresivna, kar kaže samo na to, da se v eksperimentu ne uči."

Skupno večerjo je zaznamoval predvsem predhodni odhod Andrewa Davisa, ki je večerjo zapustil z besedami, da ima dovolj in da gre domov. Vsem se zdaj poraja vprašanje, ali je s tem mislil stanovanje v šovu ali v resničnem življenju. Vse bo jasno že v naslednji epizodi šova Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki ponovno prihaja na Planet v ponedeljek ob 21. uri. Ne zamudite!

