Oven

Misli vam bodo uhajale tudi k preteklim dogodkom, čeprav o njih ne razmišljate radi, a prav zaradi tega notranje rastete. Ne boste razumeli partnerjeve žalosti in nezadovoljstva, a njegovo razpoloženje ne bo imelo nič opraviti z vami. Potrudite se in odkrijte, kaj potrebuje. Tako bo vajina ljubezen ostala stabilna in srečna.

Bik

Zmagoslavje, ki vas bo prevzemalo, ko boste opravili koristno delo, je nekaj najlepšega in najbolj plemenitega, kar se vam lahko zgodi. Vsako takšno dejanje je vredno počastitve. Poskušajte vzpostaviti stik s prijateljem, ki gre skozi težke čase. Vaše besede bo cenil bolj, kot si lahko mislite. Z iskrenostjo in prijazno komunikacijo lahko vse rešite na lep način.

Dvojčka

Danes bo odličen dan za sklepanje prijateljstev, saj bo razumevanje na najvišji ravni. Odnosi bodo harmonični, zato vas bo prevzel tudi globok notranji mir, ki ga boste želeli za vedno obdržati. Ne prenaglite se na pri denarnih zadevah, četudi si na vso moč želite neke pregrešno drage zadeve. V tem času vam bodo bolj kot materialnost pomembne druge vrednote.

Rak

Nekaj se bo za vedno končalo, kar vas ne sme preveč pretresti, saj se morate zavedati, da se vam bodo s tem odprla mnoga nova vrata. Bodite odprti za spremembe, ki so pred vami in novosti, ki v vaše življenje prinašajo svežino. Še prej pa morate narediti prostor zanje, zato pričnite pospravljati. Vaša želja po ljubezni in privrženosti bo močna, hrepeneli boste po užitku.

Lev

Obstaja velika verjetnost, da je vaš pristop k težavam napačen. Bodite kritični do sebe. V ospredju bo socializacija in ponovna vzpostavitev vezi s prijatelji in družino, ki jih že dolgo niste videli. Vzemite si nekaj časa in se posvetite tistim v vašem osebnem krogu, ki jih niste videli in slišali že nekaj časa. Samski boste morda spoznali pravo osebo zase.

Devica

Danes bo nadvse ugoden čas za nakup ali dogovor. Vaše počutje bo dokaj dobro, čeprav se vas bo na trenutke polotil nek nedoločen strah. Skušajte ga odgnati, saj vam brez razloga povzroča slabo voljo. Če se vam zdi, da nekdo ne dela tako, kot bi si vi želeli, se zavedajte, da je življenje njegovo. Dogajanje na ljubezenskem področju bo danes prijetno.

Tehtnica

Pred vami je nadvse odličen dan, ki vam bo omogočal sodelovanje z ljudmi. Danes boste sprejeli tudi nek zelo koristen dogovor. Spremembe si zato lahko obetate na finančnem področju, kjer se boste vedno bolj približevali svojemu cilju. Uspeh je neizbežen, zato pripravite teren. Vezani boste v ljubezni preveč zahtevni.

Škorpijon

Bodite vztrajni, ambiciozni in pogumni. Dobili boste priložnost, da se boste lahko dokazali. Znašli se boste pred raznimi omejitvami, morda tudi pred netoleranco. Manj bo samostojnosti in svobode izražanja. Težko boste delali po navodilih oseb, katerih sposobnosti ne boste cenili, toda pripravljeni boste stisniti zobe. Pred očmi boste imeli jasen cilj, zakaj to počnete.

Strelec

Odločate se med dvema možnostma. Odločitev bo močno zaznamovala vaše življenje. Najboljši nasvet boste dobili od nekoga, ki v celotno zadevo ni vpleten ter bo lahko dal objektiven in racionalen pogled na zadevo. Zaradi čustvene vpletenosti ne razmišljate trezno, zato le prisluhnite nasvetu. Danes bo dober dan za sprejemanje odločitev.

Kozorog

Danes boste pripravljeni končati odnose, ki ne izpolnjujejo vaših čustvenih kriterijev ali pa vas prekomerno utrujajo in izčrpavajo. Dovolj boste imeli zakulisnih iger in neiskrenosti. Skrivnosti boste želeli spraviti na površje, vrniti izgubljeno gotovost in bolj jasno spoznati, kaj drugi želijo od vas in ali jim to lahko nudite.

Vodnar

V strahu pred spremembami in nestabilno finančno situacijo boste nenadoma spoznali, da imate v sebi moč in veščine, da se lahko korenito preobrazite. Tako boste preživeli vse težave. Poskušajte vse videti v novi, svetlejši luči in se sprijaznite z določenimi grenkimi izkušnjami iz preteklosti. Šele takrat boste privabili srečo.

Ribi

Dan bo idealen za rojstvo vseh vrst pozitivnih idej in čustev. Čustva bodo prišla na dan kot roža, za vas ne bo nikakršnih omejitev. Stopite do osebe, ki vam je všeč in dajte pobudo. Nikar ne skrbite preveč, kaj se bo ugodilo. Že za to, da boste pristopili, bo potrebnega veliko poguma. Vsaka stvar se zgodi z razlogom, čeprav ga vi morda v danem trenutku ne boste opazili.