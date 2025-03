Skrivnostno truplo približno sedem let stare deklice. Preiskava tudi v Sloveniji.

Identiteto trupla deklice, stare med sedem in osem let, ki so ga v reki Savi v Beogradu našli pred tremi dnevi, še ugotavljajo, pišejo srbski mediji. To bodo poskušali ugotoviti z analizo DNK. Zanimivo je, da deklice ni bilo med pogrešanimi osebami oziroma je ni iskal nihče.

Truplo, ki so ga našli na levem bregu Save v Novem Beogradu, so odkrili udeleženci zabave na enem od splavov. Policiste so o tem obvestili v soboto okoli 15.35, ti pa so kasneje ugotovili, da se je truplo zataknilo za splav in bilo že v fazi razpadanja.

Deklica je nosila rožnato majico s kapuco in rjave hlače. Srbski mediji še pišejo, da v Srbiji ni poročil, ki bi jih lahko povezali s tem primerom, zato bodo preiskavo najverjetneje razširili še na Bosno in Hercegovino, Hrvaško in Slovenijo.

Preiskavo vodi Višje državno tožilstvo v Beogradu, ki poskuša ugotoviti vse okoliščine tega primera.

Mati z deklico zakorakala v Savo v Zagrebu

Mediji so najprej poročali, da bi truplo lahko pripadalo deklici, s katero je januarja letos mati zakorakala v Savo v Zagrebu, a je bila ta deklica stara tri leta. Hrvaški reševalci so jo nato več dni iskali vse od zagrebškega Jankomirskega mostu do Siska.

Obdukcija umrle deklice v Beogradu naj bi razkrila ključno vprašanje, ali je bila deklica umorjena ali je smrt posledica utopitve. Sodni izvedenci ugotavljajo tudi, ali so na truplu znaki poškodb, ki bi kazale na nasilno smrt. Policija je že govorila z osebami, ki so prve opazile truplo v vodi.

Preiskava še poteka.