V Kobaridu našli truplo: šlo naj bi za dlje časa pogrešanega Slovaka

V nedeljo pozno popoldne so bili policisti PU Nova Gorica obveščeni, da je občan med potjo iz smeri Robiča na hrib Matajur naletel na ostanke človeškega trupla.

Zaradi težko dostopnega gorskega terena in zelo slabih vremenskih razmer je bil ogled kraja najdbe opravljen včeraj v dopoldanskem času s strani policistov gorske policijske enote PU Nova Gorica. Glede na okoliščine najdbe delnih ostankov človeškega trupla policisti ne izključujejo možnosti, da gre za najdbo posmrtnih ostankov 26-letnega državljana Slovaške. Šestindvajsetletnik je pogrešan od 8. septembra 2012, ko je sestopal z Matajurja proti Kobaridu. Policisti so skupaj z gasilci, gorskimi reševalci in posamezniki izvedli številne aktivnosti, vendar pogrešanega Slovaka niso našli.

O vseh dosedanjih ugotovitvah so policisti obvestili tudi preiskovalnega sodnika in okrožno državno tožilko. S strani preiskovalnega sodnika je bila odrejena tudi sodna obdukcija posmrtnih ostankov.