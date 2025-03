Misteriozno: iz Save potegnili truplo deklice, ki ni bila med pogrešanimi

Pristojne službe so v soboto v Beogradu iz reke Save potegnile truplo desetletne deklice, poroča Blic. Truplo deklice je bilo zataknjeno za splav, na katerem je potekala zabava. Najverjetneje je bilo v vodi že dalj časa, saj je razpadalo. Gre za misteriozno zgodbo, saj v Srbiji med pogrešanimi ni prijav o pogrešani osebi, ki bi ustrezala profilu najdene deklice.

Beograjski policisti so bili v soboto okoli 15.35 obveščeni, da so na levem bregu Save v Novem Beogradu opazili truplo deklice, ki je bilo zataknjeno za splav. Policija ga je nato potegnila iz vode. Deklica je bila oblečena v sivo-rožnato jopico in rjave hlače, truplo pa je že precej razpadalo.

"Splav je normalno deloval, notri je bila glasba. Policija je bila dolgo časa tu. Bog ve, od kod je prišlo to truplo in koliko je staro. To je reka, voda odnaša," je za Blic dejal varnostnik iz restavracije.

Deklica ni bila med pogrešanimi

Srbski mediji poročajo, da srbska policija v svojih evidencah o pogrešanih osebah nima nobene prijave pogrešane osebe, ki bi ustrezala profilu najdene deklice. Tudi po najdbi se kljub pozivom policije ni oglasil nihče, ki bi imel kakšno informacijo o deklici.

Truplo so poslali na obdukcijo. Upajo, da bo po njej znanih več informacij o vzroku smrti in identiteti umrle. Primer obravnava tudi višje državno tožilstvo.