Odprtje Ilirije po Jankovićevih napovedih 18. marca

Gradnja bazena na Iliriji v Ljubljani, ki je bil skupaj z dodatnimi objekti vreden 62,5 milijona evrov z DDV, je bila sicer že pred časom končana. Zapletlo pa se je pri tehničnem pregledu, na podlagi katerega pristojni izdajajo uporabno dovoljenje.

Časovnica gradnje, ki se je začela leta 2022, se je sicer že prej zamaknila, zaradi težav s pridobivanjem tehničnega dovoljenja pa v zadnjih tednih tudi samo odprtje objekta. To bi moralo po prvotnih načrtih potekati 30. januarja.

V preteklih dneh je občina z izvajalcem Makro 5 sklenila še nov aneks, ki je podaljšal rok za dokončanje projekta. Že osemnajsti aneks po vrsti sicer ne spreminja vrednosti del, je danes potrdil Janković, ki se veseli odprtja objekta. Dodal je, da pričakuje izdajo uporabnega dovoljenja v naslednjem tednu.

Ob tem je še sporočil, da bo objekt zaradi svoje zasnove in uporabe sončne energije ocenjen za skoraj nič-energijsko stavbo, zato bo upravičen do financiranja od Eko sklada v znesku štiri milijone evrov.

Zgodba s pokritim olimpijskim bazenom v prestolnici je sicer stara že več kot četrt stoletja, ko je takratna županja Viktorija Potočnik leta 1999 na zdaj že nekdanji Iliriji iz leta 1929 postavila temeljni kamen.

Po tem dejanju se zadeve kljub mnogim pozivom lokalnih športnih društev in opozorilom, da je Ljubljana edina prestolnica EU brez pokritega 50-metrskega bazena, dolgo niso bistveno premaknile.

Foto: Božidar Kolar/STA

Leta 2018 je mestna uprava pod vodstvom Jankovića začela postopke za pridobitev gradbenega dovoljenja, razpis za izbiro gradbinca pa je bil izdan julija 2021. Konec tistega leta je bil izbran Makro 5.

V ljubljanskih plavalnih klubih zdaj ne skrivajo navdušenja nad novim objektom, ki bo končno omogočil enakovredne pogoje drugim državam. Enako je na Plavalni zvezi Slovenije, kjer že načrtujejo nekatera tekmovanja na novem objektu.

Bolj nejevoljni so bili na zvezi konec januarja in v začetku februarja, ko so imeli na novem objektu po dolgih letih zagotovljen prenos domače tekme na televiziji, a so zaradi prelaganj odprtja objekta ostali brez prenosa.

Zdaj vse kaže, da bodo ljubljanski plavalci dobili nov dom za vadbo, na Kodeljevem pa bo več prostora za vaterpolo, ki je zavzel pomembno mesto v slovenskem prostoru. Edina pomanjkljivost novega objekta bodo po besedah športnih predstavnikov pogoji za umetnostne plavalke, saj je bazen za velika tekmovanja preplitek, obenem pa upajo, da bo prestolnica morda našla kje še sredstva za podvodni zvočnik, ki bi vsaj omogočal kakovostno vadbo.

Pri dolgotrajni gradnji, kjer sta bili ob vadbo v modernem objektu vsaj dve generaciji športnikov, pa velja dodati, da bo nova Ilirija več kot le pokrit olimpijski bazen. Kompleks bo krasil mesto, imel pa tudi pomožni bazen in čofotalnik. V sosednjem objektu pa bodo rokometna, košarkarska in odbojkarska dvorana, dvorana za borilne športe in plesni center.

Na zunanji površini proti Narodnem domu bodo medtem rokometno in odbojkarsko igrišče, dve košarkarski igrišči ter atletska steza s šestimi progami. Kompleks pa bo z Lattermanovim podhodom, ki bo imel tri ločene steze za invalide, kolesarje in pešce, povezan s parkom Tivoli.

Po odprtju v Ljubljani načrtujejo dneve odprtih vrat, kjer bodo Ljubljančanom predstavili Ilirijo.