SP v pumptracku: odločale stotinke, Slovenca blizu prvi šestnajsterici

Švicarski Monthey je v sklopu svetovnega prvenstva v gorskem kolesarstvu gostil tudi svetovno prvenstvo v pumptracku. Slovenska reprezentanta sta obstala v kvalifikacijah.

Lani so svetovno prvenstvo v pumptracku oziroma na grbinastih poligonih organizirali v Južni Afriki, letos pa so prvenstvo organizirali v sklopu svetovnega prvenstva gorskih kolesarjev v Montheyu. Nastop v Švici sta si na kvalifikacijskih tekmah prislužila tudi dva Slovenca, in sicer Nejc Heric (na Slovaškem), sicer tudi lanski državni prvak v tej kolesarski disciplini, in Katja Stupar (na Novi Zelandiji). Pogoj za udeležbo na kvalifikacijskih dirkah za svetovno prvenstvo je starost vsaj 17 let.

Foto: Sebastjan Heric

V izenačeni in številčni konkurenci sta na precej tehnični progi oba vozila zelo hitro, a kljub temu nista prišla skozi kvalifikacijsko sito. Heric je dosegel 26. mesto (44 tekmovalcev), za prvo šestnajsterico pa je zaostal slabih osem desetink sekunde. Stupar je bila še bližje preboju v izločilne boje, saj je osvojila 18. mesto (37 tekmovalk) – njen zaostanek za 16. je bil komaj štiri stotinke sekunde.

Na 278 metrov dolgi progi je po napetem zaključku svetovni prvak med fanti postal Francoz Eddy Clerte, med dekleti pa se je naslova veselila Čehinja Sabina Košarkova – ta je naslov osvojila tudi že lani v Južni Afriki. Tudi za Clerteja je to že drugi naslov svetovnega prvaka – najboljši je bil namreč že leta 2021.

Prihodnje leto bo svetovno prvenstvo na Japonskem.

V Sloveniji so letos izpeljali prvi dve dirki pokala v tekmah na grbinastih poligonih (Vrhnika, Zagorje ob Savi), konec meseca pa v Odrancih sledi državno prvenstvo.

