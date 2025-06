Ukrajina in Rusija sta danes poročali o novih medsebojnih zračnih napadih. Ruske sile so med drugim napadle tudi cilje na zahodu Ukrajine, zaradi česar je Poljska zjutraj aktivirala vojaška letala, da bi zavarovala svoj zračni prostor, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

"Zaradi intenzivnega zračnega napada Ruske federacije na ozemlje Ukrajine so poljska in zavezniška letala zjutraj začela delovati v poljskem zračnem prostoru," je v izjavi na družbenih omrežjih zapisalo operativno poveljstvo v Varšavi.

Poljska je ena najpomembnejših političnih in vojaških podpornic Ukrajine v vojni z Rusijo, igra pa tudi ključno vlogo kot logistično središče za dobavo zahodne vojaške pomoči Kijevu. Odločitev o napotitvi vojaških letal je sledila ruskim napadom na zahodu Ukrajine.

Ruske sile na zahodu Ukrajine izvedle najobsežnejši napad

Ruska vojska je namreč ponoči izvedla napade na več ukrajinskih regij. Po navedbah župana ukrajinskega mesta Rivne Oleksandra Tretjaka so ruske sile zahod Ukrajine napadle z več deset droni in raketami. Kot je dodal, je bil to najobsežnejši napad na regijo.

Earlier from Rivne region



KH-101 cruise missiles in flight pic.twitter.com/FB2cdkUA7M — kim høvik (@kimhvik2) June 9, 2025

Poleg Rivne je bila tarča napadov tudi prestolnica Kijev, od koder poročajo o škodi na eni od stavb, navaja ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform.

Vodja kijevske vojaške uprave Timur Tkačenko je potrdil, da je bila v napadu poškodovana poslovna stavba v okrožju Darnitsia. Tudi ZDA so v nedeljo sporočile, da v prihodnjih dneh pričakujejo nadaljnje obsežne, večplastne usklajene ruske napade na Ukrajino kot del tako imenovanega "asimetričnega odgovora" Moskve na operacijo Pajkova mreža.

Napade dronov zabeležili tudi v ruski avtonomni republiki Čuvašija

Tarča napadov je bila tudi Rusija. Obrambno ministrstvo je sporočilo, da je zračna obramba ponoči sestrelila 49 ukrajinskih dronov, od tega dva v avtonomni republiki Čuvašija. Po navedbah tamkajšnjih regionalnih oblasti sta dva drona padla na območju tovarne elektronike. V napadu ni bilo žrtev, a so začasno ustavili proizvodnjo, navaja tiskovna agencija Reuters.