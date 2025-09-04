Danes se v Piranu piše zgodovina – po več kot osmih desetletjih se v mesto vrača Carpacciova oltarna pala. Slika Marija z detetom in svetniki beneškega mojstra Vittoreja Carpaccia, ki je bila leta 1940 zaradi vojnih razmer odpeljana v Italijo, bo popoldne slovesno postavljena v cerkev sv. Frančiška. Ob tej priložnosti sta pomen vrnitve posebej izpostavila Vojko Volk, ki je kot generalni konzul v Trstu pred dvema desetletjema prvi javno odprl vprašanje vrnitve umetnin in danes kot državni sekretar v Kabinetu predsednika vlade spremlja njen prihod domov, ter Tomaž Kunstelj, ki je kot veleposlanik v Rimu v zadnjih letih vodil ključne diplomatske pogovore z Italijo in s svojim delom prispeval k dogovoru o vrnitvi pala.

V ospredju današnjega dogodka ni zgolj vrnitev dragocene umetnine, temveč tudi sporočilo o moči sodelovanja in zaupanja med državama. Prav to sta v svojih odzivih poudarila Volk in Kunstelj – vsak iz svoje diplomatske izkušnje in osebne vpetosti v prizadevanja, ki so trajala desetletja.

Volk: To je trenutek, ki ga je bilo vredno čakati

Volk meni, da vrnitev Carpacciove pale pomeni dejanje ohranjanja dediščine in hkrati sporočilo o zgodovinskem spominu ter identiteti. Foto: Vid Ponikvar Volk je ob tem dejal: "Z vrnitvijo Carpacciove pala vračamo v Piran del naše kulturne dediščine, ki pripada vsakemu občanu. To je trenutek, ki ga je bilo vredno čakati – zaradi zgodovinskega spomina, identitete in diplomatskega dialoga. (...) Zgodovina je bila do nas kruta, prihodnost pa je lahko veliko boljša."

Kunstelj: Vračanje simbolizira trdno prijateljstvo

Kunstelj poudarja, da vračanje umetnin simbolizira trdno prijateljstvo in zaupanje med Slovenijo in Italijo. Foto: Gov.si Njegovemu pogledu se pridružuje veleposlanik Kunstelj, ki je v izjavi poudaril širši pomen dogodka za odnose med državama: "Vračanje umetnin je del odnosov med Slovenijo in Italijo, ki traja že več kot osemdeset let. Pri tem je bilo veliko strokovnega sodelovanja, od arhivarjev do umetnostnih zgodovinarjev in restavratorjev, medtem ko je na političnem nivoju dolgo obstajala ovira glede dovoljenja za vračilo umetnin na kraj izvora. (...) Vrnitev te dragocene renesančne umetnine potrjuje naše skupne vrednote – spoštovanje umetnosti, medsebojno sodelovanje in odgovornost do skupnega prostora."

Slovesnost bo danes ob 16. uri v cerkvi sv. Frančiška v Piranu, kjer bo pala po desetletjih znova dostopna javnosti.

Več o umetninah in ozadju njihove vrnitve, skupaj z daljšima izjavama Vojka Volka in Tomaža Kunstlja, bomo objavili v vikend zgodbi.