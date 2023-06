Zakrinkani vlomilci iz škocjanske občine ukradli sef

Pet zakrinkanih neznancev je v noči na soboto ob približno 1.30 z vlomilkami vdrlo vrata občinske uprave Občine Škocjan na Dolenjskem, pri čemer jih je posnela varnostna kamera, in se povzpelo v nadstropje. Tam so vdrli v tri pisarne in odnesli občinsko jekleno omaro za shranjevanje dokumentov. Povzročili naj bi približno pet tisoč evrov škode.

Omenjeni dogodek in kaznivo dejanje so potrdili na Policijski upravi Novo mesto. Na škocjanski občini so sicer opravili ogled. Začeli so zbirati podatke, preiskava pa še poteka, so navedli za STA.

Škocjanski župan Jože Kapler je za STA povedal, da je vlomilcem vse skupaj vzelo približno 20 minut. V sefu pa ni bilo kakšnih dragocenosti, temveč le pogodbe o zaposlitvi in pogodbe z ministrstvi.

Njihove kopije imajo elektronsko shranjene, v pogodbah pa je šlo za podatke, ki so drugače javno dostopni. Vso nastalo škodo na vhodnih vratih, stavbnem pohištvu in inventarju je župan ocenil na približno pet tisoč evrov.