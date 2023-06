Po dvigu na banki 92-letniku ukradli več kot 10.000 evrov

Trije osumljenci iz Lokev pri Črnomlju so 12. maja v Črnomlju oropali 92-letnika. Tega so opazili, kako je na banki dvignil denar, nato pa mu sledili in mu pred domom iztrgali denar. Vse tri je policija izsledila in pri njih opravila hišne preiskave, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Po do zdaj znanih podatkih je 92-letnik na banki dvignil več kot deset tisoč evrov gotovine. Pri tem ga je v banki opazila ženska in mu sledila na poti ven. Po telefonu je poklicala pajdaša, da so ga vsi trije izmenično spremljali. 92-letnik je imel še nekaj opravkov v več ustanovah, nato pa se je peš odpravil proti domu. Takrat mu je eden izmed osumljencev iz rok iztrgal vrečko z dokumenti in denarnico z denarjem ter pobegnil.

S preiskavo so policisti ugotovili, da gre za osumljence iz naselja Lokve pri Črnomlju, pri katerih so tudi opravili hišne preiskave. Našli in zasegli so mobilne telefone in manjšo količino prepovedane droge. Zoper trojico bodo po zaključeni preiskavi na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo, so sporočili.

Policija občane opozarja na previdnost pri dvigovanju gotovine na bankomatih ali v bančnih poslovalnicah. Pozorni naj bodo na sumljive osebe, ki jih opazujejo in spremljajo. Z zaposlenimi na banki naj se skušajo dogovoriti, da dvig opravijo v prostoru, kjer je zagotovljena zasebnost, predvsem pa naj večjih količin denarja ne prenašajo naokrog. Če je le mogoče, naj predvsem starejše pri teh opravilih spremlja nekdo od svojcev ali oseb, ki jim zaupajo, so zapisali.