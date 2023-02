Tri mladoletnice okradle žensko: dve sta jo držali za roke, tretja ji je izpulila torbico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob pokopališču v Leskovcu pri Krškem so včeraj okoli 11. ure tri mladoletnice okradle žensko, so sporočili z novomeške policijske postaje. Pri tem sta jo dve držali za roke, tretja pa ji je izpulila torbico. Pozneje so jih policisti prijeli.