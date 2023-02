Policisti pridržali štiri 18-letnike, ki so na Dobrni kradli hladilnike

S celjske policijske uprave so sporočili, da so celjski policisti pred dnevi ponoči pridržali štiri 18-letnike, ki so na območju Dobrne kradli hladilnike. Njihovo vozilo so našli v bližini hotela na Dobrni.

Vozilo z odprtim prtljažnikom je bilo v pogonu, voznika pa ni bilo na kraju. V prtljažniku so bile štiri škatle, poleg vozila še dve.

Vse štiri 18-letnike bodo kazensko ovadili

Policisti so na kraju ugotovili, da je bilo vlomljeno v starejši zapuščen objekt hotela, kjer so hranili različne aparate. Pri pregledu okolice so izsledili 18-letnega fanta, kmalu za tem sta na kraj prišla še dva 18-letnika.

Vsem trem so odvzeli prostost, med zbiranjem obvestil pa so ugotovili, da je pri vlomu sodeloval še en 18-letnik, ki so ga pridržali kasneje. V preiskavi so ugotovili, da so skupaj vlomili v zapuščen objekt in v treh zaporednih nočeh iz objekta ukradli 14 novih sobnih hladilnikov s steklenimi vrati. Lastnikom so povzročili za okoli 14 tisoč evrov škode.