Hudo poškodovanih več smučarjev, med njimi tudi otrok

Z mariborske, kranjske in celjske policijske uprave so sporočili, da se je v nedeljo med smučanjem hudo poškodovalo več smučarjev, med njimi tudi otrok, ki so ga odpeljali v zdravstveno ustanovo.

Z mariborske policijske uprave so sporočili, da se je na smučišču na območju Ruš v nedeljo zgodila hujša nesreča. Po do zdaj znanih informacijah naj bi se 54-letnik poškodoval po tem, ko je trčil v drugega smučarja. Odpeljali so ga v bolnišnico.

Posredoval je tudi helikopter Slovenske vojske

S kranjske policijske uprave pa poročajo o treh nesrečah. V nedeljo okoli pol 9. zjutraj so tržiške policiste obvestili o nesreči 33-letne turne smučarke, ki se je poškodovala na območju Zelenice. Na kraju so ji prvo pomoč nudili gorski reševalci. Posredovala je tudi ekipa helikopterske nujne medicinske pomoči z Brnika, v kateri je tudi policist gorske policijske enote, in smučarko s helikopterjem Slovenske vojske prepeljala v zdravstveno ustanovo. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil.

Kranjske policiste so okoli 13.30 obvestili o nesreči otroka, ki je med smučanjem padel in se poškodoval. Na kraju nesreče so mu pomagali tam prisotni reševalci. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v zdravstveno ustanovo.

Blejske policiste so nekaj pred 15. uro obvestili o nesreči 26-letnega deskarja, ki je med smučanjem padel in se poškodoval. Na kraju dogodka so tudi njemu pomagali tam prisotni reševalci, prav tako so ga odpeljali v zdravstveno ustanovo.

S celjske policijske uprave pa so sporočili, da se je med vikendom na Rogli huje poškodoval 38-letni smučar, v katerega je trčil neznani smučar, ki je po trčenju odpeljal naprej, na Golteh pa se je pri padcu lažje poškodoval mladoletni deskar.