Odlična predstava Hrobata, zlata snežinka za Odermatta, ki je odpeljal sanjsko vožnjo

Lastnik zlate snežinke in novi svetovni prvak v smuku je postal Švicar Marco Odermatt, ta je na progi Sončev mrk v Courchevelu odpeljal sanjsko vožnjo, ki ji ni bil kos niti najboljši smukač te zime Aleksander Aamodt Kilde. Norvežan je na drugem mestu zaostal za 48 stotink. Bronasto snežinko je osvojil Kanadčan Cameron Alexander (+0.89), tik pod zmagovalnim odrom pa je pristal Marco Schwarz (+0.93). Odlično je s progo opravil tudi slovenski smukač Miha Hrobat, ki je osvojil odlično osmo mesto (+1.13). Nejc Naraločnik je bil 31. (+2.57), Martin Čater pa je po težavah z opremo smuk končal na 35. mestu (+3.98).

Marco Odermatt je postal 12. Švicar z zmago v smuku, skupaj pa se je z rojaki podpisal pod 14. zlato odličje. Odermatt je odlično opravil svoj nastop in ob prihodu v cilj za 1,09 sekunde prevzel vodstvo. V svetovnem pokalu 25-letni Švicar nikoli ni zmagal v smuku, zabeležil pa je sedem drugih in eno tretje mesto. Na svetovnem prvenstvu je vendarle dočakal veliki trenutek in slavil v kraljevski disciplini.

"Zlata kolajna je to, po kar sem prišel. To je bila zagotovo moja najboljša predstava v smuku, kaj več res ni dodati. Težko je bilo spremljati Kildeja, kar tresel sem se od nervoze. Trenutno je pač najboljši smukač na svetu in nikoli ne veš, kaj bo prikazal," je za RTV Slovenija v izteku na kratko dejal Odermatt.

Aleksander Aamodt Kilde se je najbolj približal Odermattu. Foto: Guliverimage

Najbolj se mu je na koncu približal najboljši smukač sezone svetovnega pokala Kilde. Na koncu je zaostal 48 stotink sekunde in osvojil drugo kolajno na letošnjem SP. Drugi je bil tudi v superveleslalomu. V četrtek mu je do zlata, ki ga je osvojil Kanadčan James Crawford, zmanjkala le ena stotinka.

Kanadčani so tudi na drugi tekmi v hitrih disciplinah prišli do kolajne. Alexander (+0,89) je s številko 20 nepričakovano osvojil prvo kolajno na velikih tekmovanjih. Lani je 25-letni Kanadčan presenetljivo slavil na smuku za svetovni pokal v Kvitfjellu.

Odermatt in Kilde med pogovorom Foto: Guliverimage

Od Slovencev je prvi progo Eclipse presmučal Martin Čater, ki je po težavah z opremo zaostal 3,98 sekunde in zasedel 35. mesto. Za RTV Slovenija je po koncu dejal, da je v srednjem delu najbrž nekaj povozil in imel zato težave z levim robnikom svoje smučke.

Drugi med Slovenci se je na progo podal Miha Hrobat, ta je moral dolgo čakati na start, potem ko se je poškodoval Kanadčan Brodie Seger. Dolg premor pa ga ni zmedel, saj je skozi vso progo izgubljal zelo malo in na koncu za kolajno zaostal vsega 24 stotink sekunde. Osmo mesto je njegov najboljši izid na SP, v St. Moritzu je bil pred šestimi leti 14. Tretji Slovenec Nejc Naraločnik je z zaostankom 2,57 sekunde zasedel 31. mesto.

Miha Hrobat je navdušil z osmim mestom. Foto: Guliverimage

Izidi moškega smuka: 1. Marco Odermatt (Švi) 1:47,05 2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 1:47,53 +0,48 3. Cameron Alexander (Kan) 1:47,94 +0,89 4. Marco Schwarz (Avt) 1:47,98 +0,93 5. James Crawford (Kan) 1:48,06 +1,01 6. Maxence Muzaton (Fra) 1:48,13 +1,08 7. Florian Schieder (Ita) 1:48,14 +1,09 8. Dominik Paris (Ita) 1:48,18 +1,13 . Miha Hrobat (Slo) 1:48,18 +1,13 10. Thomas Dressen (Nem) 1:48,20 +1,15 ... 31. Nejc Naraločnik (Slo) 1:49,62 +2,57 35. Martin Čater (Slo) 1:51,03 +3,98 ... - odstop: Otmar Striedinger (Avt), Brodie Seger (Kan)

