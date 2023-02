V Zagrebu eksplodiralo v stanovanjskem naselju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V zagrebškem naselju Maksimir je neznani storilec iz za zdaj še neznanega razloga ponoči aktiviral eksplozivno napravo na dovozni poti do treh hiš ter poškodoval fasade hiš in ograje, so v nedeljo sporočili z zagrebške policijske uprave. V eksploziji ni bil nihče poškodovan, kriminalistična preiskava pa še poteka.