Policija svari: Pozorni bodite na to

Policija opozarja, da moramo biti med počitnicami in v jesenskem času, ko se dnevi krajšajo, tema pa privablja nepovabljene obiskovalce, pozorni na svoje stvari, stanovanja in hiše. Še posebej bodo v teh dneh obiskana številna pokopališča, na parkiriščih pa so avtomobili pogosto tarča vlomilcev.

V dneh, ki so pred nami, lahko pričakujemo povečan promet, zlasti na cestah, ki povezujejo večja središča, in v okolici pokopališč. Na policiji ljudem svetujejo, da se na pot odpravijo pravočasno, upoštevajo cestnoprometna pravila in morebitne spremembe prometnega režima v bližini pokopališč ter vozijo previdno in strpno.

Najbolj obiskana v teh dneh bodo nedvomno parkirišča ob pokopališčih. Da parkirana vozila ne bi postala tarča vlomilcev, ljudem svetujejo, da v vozilih na vidnih mestih ne puščajo torbic, denarnic in drugih vrednih predmetov. Pri obiskih pokopališč in drugih javnih krajev, kjer je veliko ljudi, policija opozarja, naj pazijo na predmete, ki jih bodo imeli pri sebi, v žepih in torbicah.

Vse krajši dnevi privabljajo neželene obiskovalce

Obenem ne pozabimo na stanovanja in hiše. Zakorakali smo v jesenski čas, ko se dnevi krajšajo, tema pa lahko privabi nepovabljene obiskovalce. Zato je pomembno, da poskrbimo za zaščitne ukrepe pred odsotnostjo z doma, tudi če se po opravkih odpravimo na hitro: zaklenemo vrata in zapremo okna, ne puščamo ključev na vidnih mestih, doma ne puščamo dragocenosti in denarja ter kakršnihkoli sporočil, da odhajamo z doma.

Vzdržimo se tudi objav o svojem dopustovanju na družbenih omrežjih, poskrbimo, da bo videti, kot da je nekdo vedno doma, zaklenimo doma parkirana vozila ter varno shranimo dokumente in ključe. V okolici doma ne puščamo orodja ali drugih priročnih sredstev in smo pozorni na pojav neznanih sumljivih oseb, ki se gibajo v okolici. V takšnih primerih si poskušamo čim natančneje zapomniti opis osebe in vozila ter o tem čim prej obvestimo policiste na 113, so v izjavi zapisali na policiji.