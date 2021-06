Vlomila v stanovanje Severine in zvezala njeno hišno pomočnico

"Ukradene predmete je mogoče nadomestiti, ukradenega časa z otrokom pa ni mogoče nadomestiti," je pevka izjavila potem, ko so vlomili v njeno stanovanje in ji ukradli nakit.

V ponedeljek dopoldan sta v Zagrebu neznanca vlomila v stanovanje hrvaške pevke Severine Kojić, napadla in zvezala njeno hišno pomočnico ter ukradla pevkin nakit.

Kot navajajo hrvaški mediji, sta vlomilca najverjetneje opazovala lokacijo, saj sta šla v akcijo takoj zatem, ko je pevka s svojim menedžerjem zapustila stanovanje. Kot kaže, pa nista pričakovala, da bo tam še hišna pomočnica, ki sta jo napadla in zvezala.

Pred vlomom onesposobila nadzorno kamero

Pomočnica policiji ni mogla dati uporabnih podatkov o videzu vlomilcev, piše Jutranji list, češ da sta stanovanje zapustila zelo hitro. Že prej sta poskrbela tudi, da ju ne bi posnela nadzorna kamera nasproti vhoda – kot so ugotovili policisti, je bila počrnjena s sprejem.

Zagrebška policija vlomilca še išče, Severina pa je za časopis Jutranji list o incidentu dejala: "Razumite, da ne morem govoriti o tem. Glavno je, da smo vsi živi in zdravi."

"Seveda imajo nekatere ukradene stvari zame predvsem sentimentalno vrednost, toda to bom lažje prebolela. Najhujše, kar se mi je zgodilo, je to, da so mi 'ukradli otroka'," je nadaljevala, "predmeti imajo neko vrednost, a jih je mogoče nadomestiti. Izgubljenega in ukradenega časa z otrokom pa ni mogoče nadomestiti."

Oglejte si še: