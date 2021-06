Razkrivamo podrobnosti brutalnega ropa v Slovenskih Konjicah #video

Pravo agonijo sta lastnika skupaj s svojo 18-letno hčerko prestajala v noči na nedeljo, ko so jih napadli štirje zamaskirani storilci in zahtevali denar. Zvezali so jih in po njih tolkli s kladivom. Nad Kotnikovimi so se znašali dobrih 45 minut. Gospodarja Jožeta so reševalci hudo poškodovanega prepeljali v bolnišnico, kjer s počeno lobanjo ostaja tudi danes.

"Ko gledaš prizore, krvave mlake, kot da si v kakem filmu, ne moreš dojeti, da se to dogaja tebi, tvojim staršem, da se je to v resnici zgodilo. Ko beremo v medijih o ropih, umoru, si ne znaš tega predstavljati, dokler tega sam ne doživiš," je pripovedovala hčerka.

"Sekunde, ki jih ne moreš opisati"

Miren sobotni večer je v zaselku s približno 52 prebivalci okrog 22. ure postregel z dogodkom, ki je pretresel napadeno družino in tukajšnje domačine. Policijsko poročilo je trenutno bolj skopo. " Štirje zamaskirani storilci so na terasi ob stanovanjski hiši napadli lastnika in lastnico, najprej zvezali njiju, nato pa še njuno hčer, ta je prišla iz stanovanjske hiše. Od lastnikov so zahtevali denar, preiskali so vso hišo, ukradli gotovino in nekaj kosov zlatnine. Lastnika so storilci hudo poškodovali, preiskava intenzivno poteka," piše v poročilu.

"Oče ima zlomljeno lobanjo in dve zlomljeni rebri. Sestra ima poškodovano glavo in zapestje. Prav tako mami. Bolj kot fizično nasilje te v prihodnosti spremlja psihično nasilje. Bolečina mine, duševna rana pa ostane. To so bile sekunde, ki jih ne moreš opisati," je povedala Doroteja Kotnik, starejša izmed hčera, ki sicer živi drugje.

Petnajst do enajstih zvečer je prejela klic mame z edinega telefona, ki ga storilci niso razbili s kladivom, nemudoma sta s partnerjem odhitela na kraj dogodka. S terase, kamor so roparji vpadli s hriba izza hiše, nas je Kotnikova popeljala po krvavih sledeh.

Družino med ropom zaklenili v kurilnico

Dodobra so razdejali oziroma razmetali tudi hišo. "Vse predale so zmetali ven, obrnili vzmetnice, dele so razbili, iskali ne vem kaj, skrito luknjo. Kot v filmu, niti v najhujši noči mori si ne moreš predstavljati česa takega," je dejala.

Medtem ko so bili roparji na delu, so družino zaklenili v kurilnico. Ko je ta menila, da nevarnosti več ni, so nemudoma poklicali policijo. "Na steni so še vidne sledi, kje je bil oče, iz glave pa je krvavel," je dejala Kotnikova, ki pa ni želela odgovoriti na vprašanje, ali se je kaj podobnega pri njih že zgodilo.