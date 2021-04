Severina je v oddajo 150 minuta prišla zaradi nedavne kampanje proti sovražnemu govoru, v okviru katere je skupaj z igralko Hristino Popović in igralcem Goranom Bogdanom posnela zdaj že viralen video Hejt, Slovani.

Nato pa je začela na presenečenje voditeljice in gledalcev govoriti o Jovani Joksimović, ženi Željka Joksimovića, sicer tudi voditeljici na srbski televiziji, ki predvaja omenjeno oddajo.

"Z vašo televizijo sem imela neprijetno izkušnjo. Voditeljica je v jutranji oddaji pokazala moje gole fotografije, ki so jih ukradli z mojega telefona," je začela, pri čemer ni izdala Jovaninega imena, a so vsi vedeli, za koga gre, ko je nadaljevala: "Najina otroka sta se skupaj igrala, poznam tudi njenega moža pevca. Nekoč sem mu celo pisala repertoar za koncert. Družili smo se kot prijatelji, a ne glede na to se takšne stvari preprosto ne počnejo. Te fotografije je na televiziji kazala ob 10. uri zjutraj. To je bilo grozno."

Jovana obtožb noče javno komentirati

Voditeljica je Severino nato vprašala, ali se je od takrat kaj slišala z Jovano, na kar je pevka odvrnila, da ne. Srbski portal Telegraf je za komentar glede dogodka iz leta 2018 prosil še Jovano, ki pa ni hotela dati izjave. "Ne, ne želim komentirati tega, hvala za klic."

Jovana je o Severininih golih fotografijah govorila v jutranji oddaji, pri čemer so se ji pridružili tudi gostje. Seve naj bi njihovo početje tako prizadelo, da se je za nekaj časa - tako kot prvič, ko je njen intimni video z jahte prišel v javnost - umaknila iz javnosti in celo ni hotela zapustiti svojega stanovanja.

Pred kratkim je komentirala tudi slavni video z jahte iz leta 2004, za katerega še danes trdi, da nikoli ni hotela, da bi prišel v javnost. "To je bil velik šok. Bilo je težko, a preživela sem," je dejala in dodala, da ljudje še danes, ko ji nimajo več kaj reči, omenijo ta posnetek z jahte.

