Čustvena Severina o odvzemu sina: Danes se mi ustavlja srce

Priljubljena hrvaška pevka Severina Kojić je na svojih družbenih omrežjih delila ganljiv videoposnetek s sinom Aleksandrom in zapis, v katerem je razkrila, da preživlja izjemno težko obdobje. Mineva namreč deset mesecev, odkar je sodišče sina dodelilo v skrb njegovemu očetu, srbskemu poslovnežu Milanu Popoviću.

Spomnimo, 48-letna zvezdnica je konec lanskega leta izgubila skrbništvo nad osemletnim sinom, poleg tega pa ji je sodišče tudi prepovedalo objavljanje Aleksandrovih fotografij na družbenih omrežjih.

Zato je ob tokratnem zapisu delila le posnetek, kjer ju lahko vidimo le od zadaj, kako skupaj stojita na čolnu, video pa je pospremila s skladbo My Heart Will Go On, kanadske pevke Celine Dion.

"Nič ne boli bolj od trpljenja za otrokom. To je želela narava. In dala nam je moč. Da se borimo, zdržimo. In borila se bom. V tej agoniji je tisto, kar najbolj peče kot nenehna žerjavica v želodcu, krivica, saj kot da je nihče ne sliši in ne vidi. Verjemite, včasih tudi najmočnejše srce težko zdrži in neprestano bije. In vsak utrip pusti eno brazgotino. In tako je že 10 mesecev. Danes je dan, ko se srce ustavlja. Popolnih 10 mesecev je od 'začasnega ukrepa', s katerim so mi odvzeli otroka. Ta "začasni ukrep" je določal, da moj otrok lahko pri meni prespi dvakrat na mesec. Da ga lahko med delovnim tednom vidim 10 ur in vsak drugi vikend, ki se začne v soboto ob 10. uri. In tako je že 10 mesecev. 'Začasno.' Občutek je, kot da vašega najbolj glasnega kričanja nihče ne sliši. Ali ne želi slišati. Ampak jutri je nov dan," je zapisala.

Na svojih družbenih omrežjih ne sme več objavljati fotografij s sinom. Foto: Jani Ugrin

Na razsodbo sodišča se je takoj pritožila

Po razsodbi novembra lani je Severina z odvetniki takoj vložila pritožbo zoper odločitev sodnice županijskega sodišča v Zagrebu. Podali pa so tudi zahtevo, da Popović sina ne sme odpeljati iz Hrvaške, saj naj bi ta od Severine v elektronski pošti zahteval, naj mu preda sinov potni list.

V pritožbi, ki naj bi bila dolga 20 strani, so med drugimi podani razlogi in utemeljitve, zakaj je bila odločitev sodnice Tee Golub nevzdržna in jo je zato treba preklicati, je poročal Jutarnji list.

Severinini odvetniki verjamejo, da je sodišče sprejelo odločitev, ne da bi upoštevalo otrokove želje, kršena pa naj bi bila tudi otrokova pravica seznanitve s tem, kje bo živel. Argument naj bi podprla tudi konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah, ki navaja, da se mora otroka vprašati za mnenje.

