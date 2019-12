Popović od Severine zahteval, naj mu preda otrokov potni list #video

Potem ko je pevka Severina Kojić konec novembra izgubila sodni spor z Milanom Popovićem, je te dni vložila pritožbo zoper odločitev sodnice županijskega sodišča v Zagrebu, s katero ji je bilo odvzeto skrbništvo nad sedemletnim sinom Aleksandrom, poroča hrvaški Jutarnji list.

Pritožba je dolga 20 strani

Severinini odvetniki so za medij potrdili, da je bila vložena pritožba, potem ko so predhodno že podali zahtevo, da Popović sina ne sme odpeljati iz Hrvaške. Po poročanju je namreč Popović od Severine v elektronski pošti zahteval, naj mu preda sinov potni list.

Hrvaška pevka bo 21. decembra nastopila tudi v Ljubljani. Foto: Jani Ugrin

V pritožbi, ki naj bi bila dolga 20 strani, so med drugimi podani razlogi in utemeljitve, zakaj je bila odločitev sodnice Tee Golub nevzdržna in jo je zato treba preklicati, poroča Jutarnji list.

Severinini odvetniki namreč verjamejo, da je sodišče sprejelo odločitev, ne da bi upoštevalo otrokove želje, kršena pa naj bi bila tudi otrokova pravica seznanitve s tem, kje bo živel. Argument naj bi podprla tudi konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah, ki navaja, da se mora otroka vprašati za mnenje.

Po mnenju odvetnikov sodišče otrokove volje ni spoštovalo

Med glavnimi argumenti v pritoži je navedeno tudi kršenje zakona o civilnem postopku, zaradi česar sodišče ni sprejelo neodvisne in nepristranske sodbe v dodelitvi skrbništva srbskemu poslovnežu.

V pritožbi odvetniki navajajo tudi nedavne dogodke, ki so privedli do razsodbe v prid Popoviću, kot je na primer incident na Osnovni šoli Matije Gubca 14. oktobra letos, zaradi katerega je fantek prenehal obiskovati osnovno šolo. V sodbi je namreč zapisano, da je Severina incident uporabila za promocijo turneje.

Foto: Planet TV

Pevka je pred koncertno turnejo novinarjem namreč dejala, da je njen sin kot učenec omenjene osnovne šole doživljal nasilje s strani učiteljic. Pevka je pojasnila, da sta ga učiteljici za več kot dve uri zaklenili v notranjost šole ter mu prizadejali tako fizične kot psihične poškodbe.

"Čeprav imava z zdajšnjim možem po odločitvi sodišča oba pooblastila, da pobereva sina iz šole, se je ravnateljica s sinovim očetom dogovorila, da lahko otroka v šolo pridem iskat samo jaz. Tako sem postala edina mami, ki ne sme zboleti, ne sme opravljati svojega dela," je povedala in dodala, da Aleksander zaradi prizadejanih travm ne želi več obiskovati pouka.

Severina je med drugim razkrila podrobnosti domnevnega početja učiteljic. Te naj bi otroka vlekle za roke, ramena, trebuh. Poleg tega naj bi fantku grozile s pretepom, če vstane s stola in odide k njenemu zdajšnjemu možu Igorju Kojiću. Postavile naj bi se tudi pred razredna vrata in mu preprečile izhod.

V Zagrebu, Beogradu ali na Cipru?

V sodbi naj bi bilo sporno tudi to, da Popović pravzaprav nima nikjer registriranega stalnega prebivališča, čeprav si lasti nepremičnine v Zagrebu, Beogradu in Cipru, zato se pojavlja vprašanje, kje bo otrok živel. Popović je sicer povedal, da se bodo z zdajšnjo partnerico in otroki preselili v Zagreb. Spomnimo, da je Popović v nedavnem intervjuju za srbski Kurir zatrdil, da otroka ne namerava odpeljati v Srbijo. "Otrok ostaja v Zagrebu in bo tam še naprej obiskoval šolo," je dejal srbski poslovnež.

Foto: Instagram

Severina se v pritožbi med drugim dotakne tudi mesečne preživnine, ki znaša 1248 hrvaških kun (približno 167,75 evra), in poravnave sodnih stroškov v višini 2900 kun (približno 389,80 evra), piše Jutarnji list.

Do odločitve višjega sodišča pa bo morala Severina spoštovati prvostopenjsko odločitev zagrebškega sodišča, ki skrbništvo nad sedemletnim Aleksandrom dodeljuje očetu. Popović je poleg polnega skrbništva dobil tudi polna pooblastila glede otrokove zdravstvene oskrbe in šolanja.

