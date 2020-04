Severina zaprosila za državno pomoč, dobila bo minimalno plačo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaška zvezdnica je na seznamu tistih, ki so zaradi padca prihodkov med koronakrizo zaprosili za državno pomoč.

Hrvaški časopis Večernji list je neuradno izvedel, da je hrvaška pevka Severina Kojić na seznamu podjetij, obrtnikov in samostojnih poklicev, ki so zaprosili za izplačilo državne pomoči, potem ko so jim med izrednimi razmerami zaradi izbruha koronavirusa padli prihodki.

Zaradi izpada prihodkov je upravičena do pomoči

Pevka je v prošnji za izplačilo minimalne plače navedla, da so ji prihodki padli za več kot 20 odstotkov, s tem pa je po pisanju Večernjega lista upravičena do pomoči.

Časopis še dodaja, da je povsem mogoče, da bo na seznamu, ki bo uradno objavljen v ponedeljek, še kakšno estradno ime.

