V Beogradu policisti pridržali hrvaško pevko Severino #video

Ker je kršila policijsko uro, so jo pridržali in odvedli na policijsko postajo.

V sredo zvečer so policisti v Beogradu ustavili avtomobil z zagrebškimi tablicami, ki ga je vozila pevka Severina Kojić, poročajo srbski mediji. Ustavili so jo okoli 21. ure, ko v Beogradu velja policijska ura, hrvaška zvezdnica pa ni imela dovoljenja za izhod v tem času, zato so jo policisti pridržali.

Mimogrede: ravno včeraj je svojim sledilcem na Instagramu zaželela sladke sanje s pripisom #ostanidoma:

Srbski mediji pišejo, da se je pevka po Beogradu prevažala po tem, ko naj bi se sprla z možem Igorjem Kojićem, medtem pa je njen predstavnik za hrvaški Jutarnji list dejal, da se je preprosto spozabila. "Doma je pakirala, ker je nameravala zjutraj v Zagreb, in se z avtomobilom odpeljala od doma, ne da bi pomislila na policijsko uro," je izjavil.

Oglasila se je tudi Severina, povedala je, da ji zaradi kršenja policijske ure grozi denarna kazen med 400 in 1.300 evri, če pa bo prekršek ponovila, jo čaka zapor. "To se zagotovo ne bo zgodilo," je zatrdila.

