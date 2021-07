Vse več vlomov v vozila, policija poziva k previdnosti

Policisti so junija predvsem po naseljih v Zgornjem Posočju, Goriških Brdih in na Goriškem obravnavali osem vlomov v osebna vozila. Večina vlomov v parkirana osebna vozila, med katerimi so bila tudi tuja, so bila izvršena v popoldanskih urah, so sporočili iz Policijske uprave (PU) Nova Gorca. Pri tem so pozvali k samozaščitnem ravnanju. V enem primeru je storilec vlomil v kovček na motornem kolesu, ki je last avstrijskega državljana.

V avtomobile so neznanci vlamljali tako, da so razbili stekla in iz notranjosti vozil kradli predvsem gotovino, bančne kartice, osebne dokumente in druge vrednejše predmete, kot so prenosni računalniki, mobilni telefoni, športna oblačila in podobno.

Novogoriški policisti in kriminalisti vse primere vlomov intenzivno preiskujejo in dodatno zbirajo obvestila za izsleditev zaenkrat še neznanih storilcev teh kaznivih dejanj.

Marsikatero od teh kaznivih dejanj bi lahko preprečiti ob upoštevanju osnovnih zaščitnih ukrepov.

Pri tem so ponovno opozorili, da bi marsikatero od teh premoženjskih kaznivih dejanj lahko preprečiti ob upoštevanju osnovnih zaščitnih ukrepov. "Na samozaščitno ravnanje namreč ne smemo pozabiti niti takrat, ko smo na primer na dopustu v novem okolju, kjer nas ne poznajo, oz. krajih, kjer se giblje in zadržuje veliko ljudi, kot so parkirišča ob rekah, izhodiščih za izlete v gore, ogledi lokalnih znamenitosti in muzeji," so zapisali v sporočilu.

Svetujejo tudi, da v osebnih avtomobilih lastniki ne puščajo vrednejših predmetov na vidnih mestih. Prav tako vrednejši predmeti ter denar, bančne kartice, in zlatnina, ne sodijo v predale vozil. Vozilo je treba zakleniti, prav tako prtljažnik in pokrov posode za gorivo ter vključiti alarmno napravo.

Večja pozornost morebitnemu zaznavanju sumljivih oseb in vozil po vaseh in v stanovanjskih soseskah

Ljudi policija poziva še, da namenijo več pozornosti tudi morebitnemu zaznavanju sumljivih oseb in vozil po vaseh in v stanovanjskih soseskah večjih mest. Vse tovrstne informacije lahko sporočijo policistom najbližje policijske postaje oz. pokličejo na številke policije. Policistom lahko pomagajo pri izsleditvi storilca tudi tako, da si poskušajo zapomniti čim več podatkov o storilcu, kot so izgled, smer bega, prevozno sredstvo, s katerim se je odpeljal in morebitne druge podrobnosti.